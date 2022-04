Pfizer CEO’sundan Covid-19 aşısı müjdesi: Tarih verdi

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech ile iş birliği yaparak corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Bourla'dan açıklama geldi.

Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı kullanılan etkili aşılardan biri olan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty ile ilgili olarak üst düzey yetkililerden açıklama geldi…

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile ortaklık yapan ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Yunan medyasına konuştu.

Bourla, bütün corona virüsü varyantlarına karşı etkili olan bir aşı için çalışmaların devam ettiğini belirterek konuyla ilgili de net bir tarih verdi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan Bourla, “Umarım yakında bütün mutasyonlara karşı koruma sağlayan bir aşı gelişir. Bazı büyük araştırmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Elle tutulabilecek bir şeyimiz olup olmadığını ve bunun ne olduğunu birkaç güne göreceğiz. Yeni bir aşı mı geliştireceğiz yoksa eskisini mi kullanmaya devam edeceğiz? Şu an veriler iyice netleşiyor ve hızlıca üretime başlayabiliriz” dedi.

“KIŞ AYLARI GERÇEKÇİ BİR BEKLENTİ”

Bourla, geliştirilecek yeni aşı için, “Gelecek kış ayları gerçekçi bir tahmin. Fakat bunun daha da erkene çekilmesi için görüşmeler devam ediyor” ifadesini kullandı.

Bourla, hatırlatıcı doz aşıların da rafa kalkabileceğinin sinyalini vererek, “Bizim her yıl yapılacak tek bir aşıya ihtiyacımız var ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Hatırlatıcı dozlar insanları yoruyor. Şu an Omicron varyantının olduğu bir dönemde şu an kullanılan aşıların dördüncü doz olunsa bile bir yıllık koruma sağlamayacağı kesin. Fakat şu an bütün varyantları kapsayan yeni aşı için belli bir durum yok. Fakat bunun yılda tek bir aşı yapılacak şekilde olabileceğini biliyoruz, bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.