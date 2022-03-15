Sağlıklı olmak istiyorsanız ışıkları kapatın

Bilim insanları, karanlık bir ortamda uyumanın kalp ve şeker hastalığından korunmak için etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Illinois’deki Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacıların elde ettikleri verilere göre, az miktarda ışık bile vücudu “uyanık bir hale” getirebiliyor. Bu da, normalde geceleri düşmesi gereken kalp atış hızlarının arttığı anlamına geliyor. Araştırmacılar, insanları, sağlık için yatak odası aydınlatmalarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyor.

Uyurken ışığı engellememek, uykudaki kalp atış hızının gündüz seviyelerine yakın seviyelere çıkabileceğini gösteriyor. Ayrıca vücudun ertesi sabah insülinle nasıl bir tepkimeye girdiğini de etkileyebiliyor.

BEYİN VE VÜCUT YETERİNCE DİNLENMİYOR

Daily Mail’in haberine göre araştırma, 20 yetişkin üzerinde yapıldı. PNAS dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, 100 lüks olarak tanımlanan orta derecede bir ışıkla uyumanın etkisini, bir gece için 3 lüks loş ışıkta uyumayla karşılaştırdı. Deneyde, 10 yetişkin bir gece loş ışıkta uyudu, ardından başka bir gece orta ışıkta dinlendi. Diğer 10 yetişkin ise iki gece sadece loş koşullarda uyudu.

Çalışmada yer alan Daniela Grimald, uyurken sadece 100 lükse maruz kalan insanların, loş ışık grubundakilere kıyasla daha yüksek kalp atış hızına sahip olduklarını keşfettiklerini söyledi.

“Uyuyor olsanız bile otonom sinir sisteminiz devreye giriyor. Bu kötü. Genellikle, diğer kardiyovasküler parametrelerle birlikte kalp atış hızınız geceleri daha düşük ve gündüzleri daha yüksektir. Beyniniz, uykuları hafif ve beyni zarar görmüş biri gibi davranır. Vücudunuz ve beyniniz, olması gerektiği gibi dinlenmiyor” diye ekledi.

İNSÜLİN DİRENCİNİ DE ARTIRIYOR

Ancak zayıf bir gece uykusunun sağlığa etkisi bu kadarla da sınırlı değil. Araştırmacılar, uyurken ışığa maruz kalmanın vücudun insülin direncini artırdığını da buldular.

İnsülin direnci, kaslarınızdaki, yağınızdaki ve karaciğerinizdeki hücrelerin şeker düzenleyici hormona iyi tepki vermemesi ve kanınızdaki glikozu enerji için kullanamamasıdır. Bu dirence yanıt olarak, pankreas daha fazla insülin üretir. Bu da kan şekeri seviyelerinde artışa yol açabilir, bu da diyabet gelişimi için bir risk faktörüdür.

Katılımcılar üzerinde yapılan testler, loş ışıkta uyuyanların insülin direncinde yüzde 4’lük bir düşüş olduğunu gösterdi. Ilımlı ışık koşullarında uyuyanlarda ise bu değer yüzde 15’lik bir oranda artıyor.

Karanlıkta uyuma kuralının herkesi kapsamadığını belirten araştırmacılar, “Biraz ışığa ihtiyacı olan kişiler, örneğin yere düşmemesi gereken yaşlı biri, loş bir ışık kullanabilir” dedi.

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