SGK düzenleme yaptı, vatandaşın cebinden 2 bin liranın üzerinde para çıkacak

Türkiye'de ilaç yokluğu gün geçtikçe artarken, SGK'nın bir ilaçta yaptığı yeni düzenleme vatandaşların cebini yakacak. Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, "Göz iltihapları nedeniyle gözyaşı üretemeyen hastalarda kullanılan Restasis adlı ilaçta SGK yeni bir düzenleme yaptı. Hasta raporu olduğu hâlde cebinden 2 bin lira fark ödeyecek" dedi.

Halil ATAŞ

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İlaç yokluğu gün geçtikçe artarken, SGK’nın raporlu hastalara verilen göz iltihabı damlası için yaptığı yeni düzenleme cep yakacak.

“İKİ BİN LİRANIN ÜZERİNDE FARK ÖDEYECEK”

SGK’nın göz damlası olan bir ilaçta yaptığı yeni düzenleme vatandaşların cebini yakacak. Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, “Göz iltihapları nedeniyle gözyaşı üretemeyen hastalarda kullanılan Restasis adlı ilaçta SGK yeni bir düzenleme yaptı. Hasta raporlu olduğu hâlde cebinden 2 bin liranın üzerinde fark ödeyecek” dedi.

“NEDENİ MUADİL İLACIN FİYATININ BAZ ALINMASI”

Şahin, bunun nedenini ise şöyle anlattı;

“SGK, yeni çıkan Ocurin diye bir ilacın fiyatını baza alıyor. Aynı etken maddeye sahip diye. Ama eşdeğer bandında o ilacı da göstermiyor. Hasta cebinden ödemeden şu ilacı alsın, muadilini alsın diyebileceğimiz bir sistem de yok. Fakat SGK, üç aylık tedavide hepsine 2 bin liranın üzerinde fiyat farkı çıkartıyor. Vatandaşta ciddi bir mağduriyet oluşmakta.”

“MUADİL İLAÇ EŞDEĞER LİSTEDEN ÇIKARTILMALI”

Restasis adlı damlanın raporsuz ödeme yapılmadığını dile getiren Şahin, “SGK’nın Ocurin adlı aynı etken maddeye sahip damlanın fiyatını baza alıyor. O nedenle de Restasis adlı ilacın fiyatı bir anda düştü. Hasta bu kez tamam ben muadilini alacağım dese de ben bunu da veremiyorum. Sistem eş değer görmüyor. Tam bir çıkmaz. Çözüm, Ocurin adlı ilaç eşdeğer listeden çıkartılmalı. Asıl olan ilacın fiyatı normale girecektir” ifadelerini kullandı.