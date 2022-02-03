TTB: Türkiye’de kusursuz fırtına; Covid-19 pandemisi ve ekonomik kriz

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) iki haftada bir olmak üzere düzenlediği Pandemi Bültenlerinin 20’ncisi “Türkiye’de Kusursuz Fırtına: COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz” başlığıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Latif SANSÜR

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TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan Omicron varyantının bulaşıcılığına karşın gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle birçok ilde Covid-19 servislerinde ve yoğun bakımlarında doluluk olduğunu, vaka sayılarında rekorların kırıldığını aktardı.

Pandeminin başarıyla yönetilip yönetilmediğini ortaya koyan altın standardın fazladan ölümler olduğuna, Türkiye'de ise sosyoekonomik gerekçelerle 250 binden fazla fazladan ölüm yaşandığına dikkat çekti.

“SAĞLIK HİZMETİNDE YAŞANAN SORUNLAR FAZLADAN ÖLÜMLERİ TIRMANDIRDI”

Özellikle sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların fazladan ölümleri tırmandırdığına dikkat çeken Arslan, sağlığa erişim sorunuyla ilgili şu verileri de sundu:

* 2019'da 510 milyon 407 bin olan hastanelere müracaat sayısı, 2020'de 335 milyon 333 bine; 391 milyon 526 bin olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere müracaat sayısı ise 242 milyon 701 bine düştü.

* 2019'da 5,2 milyon olan üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerdeki ameliyat sayısı, 2020'de 3,7 milyona; 2,8 milyon olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki ameliyat sayısı da 1,6 milyona düştü.

* 2019'da 13,8 milyon olan Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde yatarak tedavi olan kişi sayısı, 2020'de 10,6 milyona düştü.

“KUSURSUZ FIRTINA YARATILDI”

İşsizliğin artmasının, temel ihtiyaçlara yapılan zamların, adil olmayan vergi düzeninin, emekçilerin artan iş yükünün de toplum sağlığının olumsuz etkilediğini kaydeden Arslan, şunları söyledi:

* Piyasa yaklaşımlı sağlık hizmetlerinin yaygın şekilde uygulandığı Türkiye'de, hem COVID-19'un hem ekonomik krizin var olan eşitsizlikleri derinleştirmesi, toplum üzerinde âdeta kusursuz bir fırtına yaratmıştır.

* Bunun sonucunda, milyonlarca insan sağlık hizmetine ulaşamamış ve binlerce önlenebilir ölüm meydana gelmiştir.

* Sağlık Bakanlığı, yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar ederek günümüzdeki tabloya neden olmuştur.

“YASAL DÜZENLEMELERLME ETKİN AŞILAMA İLE ÖLÜMLER DURDURULMALI”

Arslan, salgın önlemlerini tamamen kaldırmanın, binlerce insanın daha fazladan ölümüne neden olacağını belirterek, “Salgından çıkabilmemiz için TTB'nin 3 Aralık 2021'de yaptığı önerilere uyulmalı, gerekirse yasal düzenlemelere de başvurularak etkin aşılama ile ölümler durdurulmalıdır” çağrısı yaptı.