Uzmanlar uyardı… Covid-19, Avrupa’da artış gösteriyor

Covid-19'un etkilerinin azaldığı konuşulurken uzmanlar virüsün Avrupa'da artış gösterdiğine dikkat çekiyorlar.

Sozcu.com.tr

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İspanya’dan Danimarka’ya kadar birçok Avrupa ülkesinde Covid-19’un BA.4 ve BA.5 vaka dalgasına karşı daha fazla önlem alınması için çağrılar artıyor.

Guardian’ın haberine göre, neredeyse tüm kısıtlamaların kaldırılması ve takviye alımının genellikle düşük olması nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde yeni Covid-19 enfeksiyonlarında önemli bir artış yaşanıyor.



Our World in Data’ya göre, Portekiz, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde milyon kişi başına teyit edilmiş yeni vakaların yedi günlük ortalaması artıyor.

Portekiz, pazartesi günü yedi günlük ortalaması 2.043’te kalan milyon başına enfeksiyonla en dramatik dalgayı yaşadı. Haziran ayının başındaki en yüksek 2.878’e göre düşmesine rağmen, dünyadaki en yüksek ikinci yeni vaka oranı.

Fransa’da buna karşılık gelen rakam, 13 Haziran’da 224’ten 920’ye yükseldi. Raymond-Poincaré hastanesinde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Benjamin Davido, “Sıcak havaya rağmen pandemi yeniden hızlanıyor” dedi.



Sağlık uzmanı Dr. Damien Mascret, France 2 televizyonuna, BA.4 ve BA.5 varyantlarının Portekiz’de aşırı ölümlere yol açtığını ve bir haftada Fransa’da hastane başvurularının %27, yoğun bakım başvurularının ise %17 arttığını söyledi.

Mascret, “Tatil sezonu başlamak üzere, neredeyse tüm kısıtlamalar gevşetildi, işler gerçekten çok hızlı bir şekilde yeniden başlayabilir. Bu, 60 yaşın üzerindekilerin sadece %29’unun, hepsinin hakkı olan dördüncü dozu almasıyla ilgili” dedi.

YOĞUN BAKIMA YATIŞ VE ÖLÜMLERDE ARTIŞ BEKLENMİYOR

Milyonda yedi günlük ortalama enfeksiyon oranı Almanya’da daha düşük, pazartesi günü 715’e ulaştı, ancak Haziran ayının ilk haftasında 324’e ulaştığından beri istikrarlı bir şekilde yükseliyor.



Yunanistan da 13 Haziran’da milyonda 377 olan yedi günlük ortalama yeni enfeksiyon artışını bu hafta 681’de gördü. Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü vakaların daha da tırmanacağını söyledi, ancak yoğun bakıma yatışlarda veya ölümlerde bir artış beklemiyordu.

İtalya’da da yeni vaka sayısı bir hafta içinde milyonda 354’ten 549’a yükseldi. Ülkenin ulusal sağlık enstitüsü ISS, vakaların art arda ikinci hafta tırmandığını ve bulaşma oranının tekrar salgın düzeyine yükseldiğini belirtti.

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