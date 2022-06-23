Uzmanlar uyardı: Kanser hücreleri gece boyunca uyanık

Bilim insanları şimdiye kadar, kanserleri tedavi edilemez hale getiren öldürücü sürecin gün boyunca sürekli meydana geldiğini varsayıyordu; ancak yeni kanıtlar, asıl sürecin gece meydana geldiğini gösteriyor. İsviçreli akademisyenler, tümörlerin hastalar uyurken uyandığına inanıyor.

Sozcu.com.tr

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Kanser hücrelerinin yayılmasını araştıran bilim insanları, daha önce fark edilmemiş gözlemlere ve kanıtlara ulaştılar.

Tümörler, başka bir kitle oluşturmak için ilk oluştukları yerden ayrıldıklarında, metastaz yaparlarsa çok daha ölümcül olurlar. İsviçreli bilim insanları da kötü huylu tümörlerin hareketlerini izlediler ve şimdiye kadar düşünülenin aksine tümörlerin özellikle hastaların uyuduğu saatlerde daha aktif olduklarını gördüler.

4 KAT DAHA FAZLA

Uzmanlar, özellikle meme kanseriyle ilgili elde ettikleri bulguların diğer tümör türleri için de doğru olabileceğine inanıyor. Bu da doktorların hastaları daha iyi teşhis edebilecekleri ve hatta geceleri numune alırlarsa tedavi edebilecekleri bile anlamına gelebilir.

ETH Zürih’teki uzmanlar tarafından yönetilen yeni çalışmada araştırmacılar, metastazdan sorumlu olan dolaşımdaki tümör hücrelerinin seviyelerinin gün boyunca nasıl farklılık gösterdiğini araştırmaya çalıştılar. İlk olarak sabah 4 ve 10’da meme kanserli 30 kadından kan örnekleri aldılar. Katılımcıların uyuduğu sabah saat 4’te, sabah 10’a göre yaklaşık dört kat daha fazla hücre olduğunu buldular.

KANSERE NEDEN OLMA OLASILIKLARI DAHA YÜKSEK

Profesör Nicola Aceto ve meslektaşları daha sonra, gece alınanların tümörlere neden olma olasılığının daha yüksek olup olmadığını görmek için hücrelerin fareleri nasıl etkilediğine baktılar. Meme kanserli farelerden uykuda ve uyanıkken örnekler alındı.

Daha sonra sağlıklı farelere her iki hücre tipinden enjeksiyonlar yapıldı. Sonuçlar, uyuyan farelerden alınan numunelerin sağlıklı farelerde tümöre neden olma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.

Profesör Aceto, “Etkilenen kişi uykudayken tümör uyanır. Bizim görüşümüze göre, bu bulgular sağlık profesyonellerinin biyopsi yaptıkları zamanı sistematik olarak kaydetme ihtiyacını gösterebilir. Verileri gerçekten karşılaştırılabilir hale getirmeye yardımcı olabilir” dedi.

TEDAVİ İÇİN YOL GÖSTERİCİ

Bağımsız uzmanlar ayrıca araştırmanın, kemoterapi gibi kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlayan mevcut tedavilerin gece veya sabahın erken saatlerinde daha etkili olabileceğini de öne sürdü.

Michigan Üniversitesi’nde kimya mühendisi olan Profesör Sunitha Nagrath şunları söyledi: “Dolaşımdaki tümör hücrelerinin zamana bağlı doğası, doktorların hastaları değerlendirme ve tedavi etme şeklini değiştirebilir. Dinlenme evresi sırasında dolaşan tümör hücrelerinin çoğalmasına ve salıverilmesine işaret eden veriler, doktorların belirli tedavileri ne zaman uygulayacakları konusunda daha bilinçli olmaları gerekebileceğini düşündürmektedir.”

Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 56.000 kadına meme kanseri teşhisi konuyor ve ABD’de her yıl yaklaşık 290.000 yeni vaka tespit ediliyor.