Vitrin hastalığı ölümcül olabilir

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, “Yürürken bacaklarınızda oluşan ağrı nedeniyle bir yere bakıyormuş gibi yapıp dinlenme ihtiyacı duyuyorsanız bu sorun ‘vitrin hastalığı’ndan (periferik damar hastalığı) kaynaklanabilir. Mutlaka doktora başvurun” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Yaklaşık 200-300 metre yol yürüyünce bacaklarınızda ağrı başlıyor ve bu sizi durduruyorsa dikkat! Kısa bir mola sonrası ağrı geçiyor fakat tekrar yürümeye başladıktan sonra ağrılar yine durmanıza neden oluyorsa nedeni vitrin hastalığı olabilir. Hastaların molalarda vitrine bakar gibi yapıp dinlendikleri için bu isimle anılan rahatsızlığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, bu konuda şunları söyledi:

Atar damarlarda daralmaya yol açar

İnsan vücudunda bütün sistemlerde kusursuz bir denge mekanizması mevcuttur. Günlük aktivitelerimizi yerine getirirken, kalp ve damar sistemimiz ile iskelet ve kas sistemimiz senkronize bir şekilde çalışır. Bu denge sayesinde kaslarımız yeterli şekilde kan ile beslenir ve doğal bir şekilde gündelik işlerimizi yerine getirebiliriz.

Kasların ihtiyacı olan kanın vücut damarları tarafından karşılanamadığı durumlarda ise problemler ortaya çıkmaya başlar. Bu problemlerden biri de tıp dilinde ‘periferik damar hastalığı' olarak tarif edilen vitrin hastalığıdır. Vitrin hastalığında bacakları besleyen atar damarlarda kritik daralmalar veya tıkanıklıklar oluşur.

Erkeklerde daha yaygın

Vitrin hastalığı riski 50 yaşından sonra artar. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Kalp krizi geçirme ve ölüm riski ne yazık ki bu olgularda daha yüksektir. Özellikle sigara içenler, tansiyon hastaları, kolesterol hastaları, aile öyküsü olanlar ve şeker hastaları bu açıdan risk altındadır.

Önlenebilir mi?

Ana bir kural olarak bütün hastalıklar için hastalık başlamadan hastalığa engel olmak ya da riski en aza indirmek en güzel tedavi yöntemidir. Dengeli ve sağlıklı beslenme, uygun kiloda kalma, düzenli spor yapma, sigara kullanmama, tansiyon, kolesterol ve kan şekerini düzenli olarak kontrol altında tutma gibi basit önlemlerle en iyi sonuçları almak ve yaşam kalitesini en yükseğe çıkarmak mümkündür.

Nasıl tedavi edilir?

Vitrin hastalığı basit bir nabız muayenesi ile teşhis edilebilir. Tanı konulan hastalarda ise ultrason, tomografi veya klasik anjiyografi gibi ileri tetkikler ile tedavi planı oluşturmalıdır. Vitrin hastalığında altta yatan damar problemlerinin durumuna göre bazı hastalarda uygun ilaç ve egzersiz ile tedavi yeterlidir. Ciddi hayat kalitesi düşüklüğü yaşayan hastalarda ise etkilenen damara stent veya balon ile müdahale önerilebilir. Stent ve balon işlemleri mümkün olmayacak hasta gruplarında ise açık cerrahi yöntemleri ile tıkalı damara bypass işlemi yapmak mümkündür. Sonuç olarak her hasta ayrı olarak değerlendirilmeli ve uygun tedavi yöntemi ona göre seçilmelidir.