Yeni bir HIV/AIDS mutasyonu keşfedildi: Avrupa’da yayılıyor

İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, yeni bir HIV/AIDS mutasyonu keşfettiklerini açıkladı. Çok daha bulaşıcı olan ve AIDS'e yakalanma hızını artıran bu yeni mutasyon Avrupa'nın yanı sıra Güney Amerika'da yayılıyor...

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Edinsel immün yetmezlik sendromu olan ve AIDS’e neden olan HIV virüsünün, iki kat daha hızlı bulaşan yeni bir varyantı keşfedildi.

Hollanda’da keşfedilen yeni varyant, süper mutant HIV türü olarak adlandırılırken, mevcut HIV virüsüne oranla iki kat daha hızlı yayıldığı belirlendi.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, VB varyantı olarak adlandırılan yeni mutant en az 109 kişiye bulaştı.

AIDS’I DAHA HIZLI GELİŞTİRİYOR

Uzmanlar, yeni tür HIV mutantının bağışıklık sistemine ciddi zarar verdiğini ve günlük enfeksiyonlar ve hastalıklarla savaşma yeteneğini zayıflattığını vurguladı. Yani bu yeni HIV varyantına yakalananların AIDS’i daha hızlı geliştirebileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar ayrıca süper mutant HIV varyantının mevcut virüsten 3.5 ila 5.5 kat daha yüksek bir viral yüke sahip olduğunu vurguladı.

Ancak uzmanlar, yapılan araştırmalarda, yeni varyantın daha ölümcül olduğuna dair bir bilgiye saptamadıklarını açıkladı. Buna rağmen, yeni varyanttaerken teşhis ve tedavinin ‘kritik’ olduğu da vurgulandı.

GÜNEY AMERİKA’DA DA ORTAYA ÇIKTI

Halihazırda 100 binden fazla İngiliz ve 1 milyon ABD vatandaşının HIV virüsü ile enfekte olduğu düşünülüyor.

Ekip, Hollanda dışında İsviçre, Belçika ve Uganda’da da yeni tip HIV virüsüne rastlandığını açıkladı.

Tıpkı Covid gibi HIV de çok hızlı mutasyona uğruyor ancak bu değişikliklerin büyük çoğunluğu virüsün doğasını değiştirmiyor.

Bu süreçte, Hollanda’nın tüm bölgelerinden varyantlı 92 kişi daha belirledi ve toplam teyit edilen vaka sayısı 109’a ulaştı. Ancak gerçek sayının daha yüksek olması muhtemel. Bu durum, Avrupa’nın diğer ülkeleri için de geçerli…

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