Amazon, fiziksel mağazalarını kapatma kararı aldı

E-ticaret devi ilk olarak Reuters'a ABD ve İngiltere'deki Amazon Books, Amazon 4-Star ve Amazon Pop Up mağazalarını kapatmayı planladığını söyledi. Amazon'un aldığı bu karardan 68 mağazası etkilenecek.

Amazon, beklediği performansı sergilemeyen mağazaları kapatıyor. Amazon’dan bir sözcü, “Amazon 4-Star, Books ve Pop Up mağazalarımızı kapatmaya ve Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go ve Amazon Style mağazalarımıza ve Just Walk Out teknolojimize daha fazla odaklanmaya karar verdik” dedi.

Sözcü, mağazaların kapanış tarihlerinin konuma göre değişeceğini ve Amazon için başka bir yerde; farklı bir Amazon mağazasında çalışmamayı tercih eden çalışanlara da kıdem tazminatı verileceğini söyledi.

Amazon, 2015 yılında ilk fiziksel kitapçısını açtı. Üç yıl sonra Amazon, kendi web sitesinde müşteri puanları yalnızca en az dört yıldız olan ürünleri satan 4-Star mağazasını açtı.

Şirketin, geçtiğimiz haftalarda Amazon Fresh marketlerinde, kasiyersiz ödeme sağlayan akıllı alışveriş sepetlerinin kullanımında düşüş yaşaması da dikkat çekmişti. Amazon ayrıca, 33 mağaza ve 2023 yılına kadar 580 mağaza açmayı hedeflemiş olmasına rağmen, 2021 yılının sonlarında ABD’de sadece bir tane mağaza açarak kasiyersiz Fresh mağazalarına yönelik iddialı planlarının da gerisinde kaldı.

