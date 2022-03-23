Ekvador’da iki yeni kurbağa türü keşfedildi: Kalpleri, akciğerleri tamamen görünüyor

Ekvador'da; kırmızı kalplerini, beyaz karaciğerlerini ve sindirim sistemleri tamamen görünen iki yeni cam kurbağa türü keşfedildi.

Sozcu.com.tr

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Universidad San Francisco de Quito’dan araştırmacılar, And Dağları’ndaki yeni hayvanları keşfediyorlar. Son olarak Ekvador’da karınları tamamen görünen iki yeni cam kurbağa türü keşfettiler. Kurbağalar, And Dağları’ndaki aktif madencilik alanlarının yakınında bulundu.

Her iki hayvan da kırmızı kalplerini, beyaz karaciğerlerini, sindirim sistemlerini ve dişilerde yeşil yumurtalarını ortaya çıkaran şeffaf karınlarıyla çok benzer görünseler ve birbirilerine çok yakın yaşasalar da DNA analizleri iki türün de farklı olduğunu ortaya çıkardı.

ZOR OLAN, YENİ TÜRLERİ TANIMLAMAK

Hatta Mashpi cam kurbağası ilk bulunduğunda, araştırmacılar farklı bir tür olan Valerioi cam kurbağası olduğunu düşündüler, ancak kurbağaların iki farklı tür oldukları ortaya çıktı. Her iki yeni türün de DNA analizi, genetik yapılarındaki önemli farklılıklarla farklı türler olduklarını doğruladı.

Çalışmanın yazarlarından biri olan Becca Brunner, “Bu alanların çoğu inanılmaz derecede uzak, bu da yeni türler keşfedebilmemizin nedenlerinden biri” dedi.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Juan M. Guayasamín ise keşifle ilgili şunları söyledi: “Sorun yeni türler bulmak değil, asıl zorluk onları tanımlamak için zamana ve kaynaklara sahip olmak. Taksonomistler nesli tükenmekte olan bir bilim insanları.”

YENİ KEŞFEDİLDİLER AMA NESİLLERİ TÜKENMEKTE

Yeni kurbağa türleri henüz keşfedilmiş olsalar da, araştırmacılar her ikisinin de nesli tükenmekte olarak listelenmesini tavsiye ediyor.

Kurbağalar, su altında nefes almak için deri solunumuna güveniyorlar. Yani; gaz değişiminin akciğerler veya solungaçlar yerine deride gerçekleştiği bir süreçle yaşıyorlar. Ancak bu da onları suyla ilgili kirliliğe karşı oldukça savunmasız bırakıyor.

Brunner, “Bir maden şirketi gelip bu kurbağaların var olduğunu bildiğimiz birkaç dereyi yok ederse, bu muhtemelen türlerin neslinin tükenmesi anlamına gelecek” dedi.

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