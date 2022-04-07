Elon Musk yeni medyada patron olma yolunda ilerliyor

Önce uzayı hedefledi şimdi de medyayı... Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter hissedarı olduğu haberleri gelirken şirketin yönetim kurulunda olacağı da duyuruldu. Musk'ın platform için planları şimdiden merak konusu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, kendi kendine sürüş desteği olan elektrikli araçlardan sonra gözünü uzaya dikmişti. Ancak Musk şimdi de aktif bir Twitter kullanıcı olarak platformu sık sık eleştirirken şirketin hissedarları arasına katılmaya karar verdi.

Musk’ın hissedarlar arasında yer alacağı haberi piyasalarda şirketin değerini artırırken, merakla beklenen sorulardan biri de yanıt buldu: Teknoloji lideri platformun, yönetim kurulunda da yer alacaktı. Musk’ın bu hamlesi iş dünyasını şaşkınlığa uğratsa da ilk defa bir milyarder medya patronu olmaya çalışmıyor.

Geleneksel medya arasında sayılmasa da Twitter yeni medya olarak sayılabilir ve Musk’ın bu girişimi; tıpkı ezeli rakibi Jeff Bezos’un, Washington Post’u ya da Salesforce’tan Marc Benioff’un Time’ı satın almasına benzetilebilir.

UZMANLAR NASIL YORUMLUYOR?

Hatta New York City Üniversitesi’nden Jeff Jarvis, bu gelişmeyi şu sözlerle yorumluyor: “İster mürekkeple olsun ister bit’lerle olsun Musk da geleneksel basın baronları arasına girdi.”

Ayrıca şirketi takip eden finansal analistler ve sosyal medya uzmanlarına göre, bu yeni gelişmenin uzun vadede söylem kalitesi için mi yoksa hissedarların zenginliği için mi sağlıklı olacağı belirsiz. Jefferies analisti Brent Thill ise Musk’ın teknoloji becerilerinin ve ürünlere yönelik güçlü hissinin kendi şirketlerinin bir özelliği olan dinamizmi Twitter’a getireceğini ve değişim için bir katalizör olabileceğini söylüyor.

MUSK ŞİKAYET ETTİ, TWITTER HAREKETE GEÇTİ

Musk’ın şirkette nasıl bir rolü olacağı belirsizliğini korusa da hissedar olduktan hemen sonra platformun bir düzeltme butonuna ihtiyaç duyup duymadığı ile ilgili yaptığı anket ses getirdi. Aynı anketi Twitter CEO’su Parag Agrawal da yayınladı. Ve şirket, kullanıcıların tweet’lerini değiştirmelerine izin vermek için yakında bir “düzenle” butonu test etmeye başlayacağını açıkladı.

Eski Twitter çalışanlarına göre, yıllarca süren hararetli iç tartışmalar, hem teknik hem de etik nedenlerle sorunu çözememişti.

PARAG AGRAWAL İÇİN KOLAY OLMAYACAK

Musk’ın Twitter’daki yeni pozisyonu ise Twitter’ın yeni atanan yöneticisi Parag Agrawal için ekstra bir zorluk teşkil edebilir. Agrawal zaten, halihazırda zaten bir aktivist yatırımcının yakından incelemesi altında çalışıyor. Bir başka güçlü yatırımcı olan Silver Lake’ten Egon Durban da iki yıl önce 1 milyar dolarlık yatırım yaptıktan sonra yönetim kuruluna katıldı.

Musk ise Tesla’yı satın almaya çalışırken Silver Lake’ten Durban ile yakın çalıştı ve üç hafta öncesine kadar Durban destekli başka bir girişim olan Endeavour’un direktörlüğünü yapıyordu.

Bunlara rağmen Financial Times’ın haberine göre; Musk’ın varlığı, şimdiden şirkette tartışma yaratmış. Bir Twitter çalışanı “O bir deli. Onu burada istemiyoruz” diyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GETİREBİLECEK Mİ?

Georgetown Üniversitesi’nde profesör olan Anupam Chander, geleneksel haber kuruluşlarının, editoryal bağımsızlıklarının nasıl korunacağı konusunda uzun süredir açık kurallar olduğunu söyledi: “Elon Musk’ın veya başka bir milyarderin haksız yere günün büyük konuşma platformları üzerinde kontrol uygulamaya çalışıp çalışmadığını bilmenin bir yolu yok.”

Musk da geçtiğimiz haftalarda Twitter’a, platformun ilk günlerinde hüküm sürdüğünü iddia ettiği ifade özgürlüğü anlayışına geri döndürmek için, içerik denetleme politikalarını gevşetmesi ve insanların söyleyebilecekleri üzerine yaptığı kısıtlamaları kaldırması için baskı yaptı.

Chander’a göre bu baskı, Twitter’ın Donald Trump’a uyguladığı ömür boyu yasağı tersine çevirmeyi de içerebilir ki Musk’ın hissedarlar arasına girdiği duyulur duyulmaz Trump taraftarları bu konuda Musk’a tweet’ler atmaya başladı bile.

Uzmanlar, bu tür değişikliklerin, taciz ve yanlış bilgilendirmeyle mücadelede kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirme ve nihayetinde hizmete zarar verme riski taşıdığı konusunda uyarıyor.

ASLINDA ÇOKTAN TWITTER HİSSEDARI OLMUŞ BİLE

Bir yandan Musk’ın ifade özgürlüğü savunucusu olup olmayacağı konuşulurken bir yandan da CNBC’nin haberine göre aslında bu tartışmayı açtığında Musk’ın zaten Twitter hissedarı olduğu konuşuluyor.

26 Mart’ta attığı bir tweet’te Musk, platformu ifade özgürlüğü ilkelerine uymamakla suçlamıştı ve kendi sosyal medya platformunu oluşturmayı ciddi olarak düşündüğünü söylemişti. Ancak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bir düzenleyici dosyalama, Musk’ın Twitter hissesini 14 Mart’ta satın aldığını gösteriyor.

JACK DORSEY NE DEDİ?

Elon Musk’ın yönetim kurulunda olmasını, Twitter’daki görevini geçtiğimiz aylarda bırakan Jack Dorsey de memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Dorsey, “Elon’un Twitter yönetim kuruluna katılmasından gerçekten mutluyum! Dünyamızı ve Twitter’ın bu konudaki rolünü çok önemsiyor” dedi.

Dorsey’in bu durumdan mutlu olması iki teknoloji insanının da benzerliklerini yeniden hatırlatıyor. Hem Jack Dorsey hem de Elon Musk, Twitter platformlarını sanal para birimine bağlılıklarını göstermek için kullanarak yarı-bitcoin elçileri olarak ortaya çıktılar. Ve dijital para birimine olan karşılıklı sevgileri, onları büyük teknoloji yöneticileri arasında biraz nadir görülen bir şekilde bir araya getirdi.

Dorsey’in Musk için ilk övgülerinden biri ise 2016’daydı. Twitter CEO’su, Musk’ın sosyal platformdaki hesabının favorilerinden biri olduğunu söyledi. Dorsey, 2016’da bir ticaret fuarında yaptığı konuşmada, “Sürekli olarak Twitter’da, Tesla’nın ne yaptığı ve bu konuda nasıl hissettiği hakkında konuşuyor. Çok açık ve bunu basını düzeltmek için kullanıyor. Bence o, platformu iyi kullanma konusunda gerçekten iyi bir model” dedi.

Musk da Dorsey’e Ocak 2020’de Twitter’ın nasıl geliştirilebileceğine dair bazı ipuçları verdi. Dorsey, Musk’tan binlerce Twitter çalışanının önünde bir video görüşmesinde doğrudan geri bildirim istedi. Tesla CEO’su da sahte ve gerçek kullanıcıları ayırmanın faydalı olacağını söyledi.

DORSEY YERİNİ ASLINDA MUSK’A BIRAKMIŞ

Musk da Dorsey için zaman zaman övgü dolu sözler sarf etti. Musk, kalp emojisini kullanarak “Twitter CEO’su olarak @Jack’i desteklediğimi söylemek istiyorum. İyi bir kalbi var” tweetini atmıştı. Ayrıca, Temmuz 2020’deki büyük Twitter hackinde hesabının ele geçirilmesinden hemen sonra Dorsey’i aradığını söyledi.

Bilgisayar korsanları geçen yaz düzinelerce ünlü hesaba koordineli bir saldırı düzenledi ve Musk’ınki de onlardan biriydi. The New York Times’a saldırıya uğradığını fark ettikten sonra kişisel olarak Dorsey’i aradığını söyleyen Musk; “Gönderinin gelmesinden birkaç dakika sonra, tanıdığım bir grup insandan hemen mesaj aldım, sonra hemen Jack’i aradım ve muhtemelen beş dakikadan kısa bir süre içinde hesabım kilitlendi” dedi.

MUSK NE İSTİYOR?

Piyasa analistleri ve Musk’ın Twitter akışını takip edenler, teknoloji liderinin birincil hedefinin Twitter özgür konuşma politikalarında değişiklik yapmak olduğunu söylüyor.

Son yıllarda Twitter, platformunda yanlış bilgilerle ve şiddet içeren veya kışkırtıcı konuşmalarla mücadele etmek için eylemlerini hızlandırdı, hatta yönergelerini ihlal eden kullanıcıları (örneğin eski Başkan Donald Trump gibi) yasakladı. Bazı eleştirmenler, şirketin bu yolda daha da ileri gitmesi gerektiğini söylüyor. Musk ise bu konuda farklı bir cephede yer alıp insanların düşüncelerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini savunuyor.

Düzeltme butonu tartışması bile ifade özgürlüğüne uzanan köklü ve yıllardır çözülmeyen bir tartışmanın başka bir boyutu. Şimdi platform, Musk’ın önderliğinde denilebilecek şekilde bu konuda adımlar atmaya başlamışken ilerleyen süreçlerde Tesla CEO’sunun platform üzerindeki etkisi merak konusu…

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