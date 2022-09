En pahalı PlayStation oyunları hakkında fikriniz var mı?

PlayStation, Sony markasının neredeyse otuz yıldır hayatımızda olan oyunları piyasaya sürdüğü, en sevilen oyun ve video konsollarından biri.

Sony, 1994’te başarısız olan Super Nintendo projesinden doğan PS1 ile oyun sahnesine tekrar çıkarken o zamandan bu yana, binlerce oyun PlayStation formatlarında piyasaya sürüldü.

Bu seçenekler arasında günümüzde de piyasada değeri artan ve eğer isterseniz hemen satabileceğiniz ve büyük bir kâr elde edebileceğiniz bir dizi nadir PS5, PS4, PS3, PS2 ve PS1 oyunu var.

Express’te yer alan habere göre, eğer siz de küçük bir servetin sahibi olup olmadığınızı merak ediyorsanız işte bilmeniz gereken nadir PlayStation oyunları…

EN PAHALI PS5 OYUNLARI

PS5, Sony’nin en yeni konsolu ve Kasım 2020’de piyasaya sürüldü.

PS5, Xbox Series X gibi, piyasaya sürüldüğünden beri, devam eden küresel çip sıkıntısı nedeniyle yaygın stok sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı ve bu da PS5 konsollarının neredeyse iki yıldır satıcılar tarafından şişirilmiş bir fiyata satılmasına neden oldu.



Öne çıkan iki oyun Evil Dead: The Game (Ultimate Collector’s Edition) ve Elden Ring’in (Premium Collector’s Edition) fiyatları sırasıyla 21 bin TL (1.000 sterlin), ikincisi ise 19 bin TL’nin (900 sterlin) üzerinde.

EN PAHALI PS4 OYUNLARI

Bir PS4’ünüz varsa, koleksiyonunuzda olmasını umacağınız iki öne çıkan oyun vardır. En pahalısı, Poop Slinger’dır.

Bu oyunun yeni bir kopyası 53 bin TL (2.522 sterlin) değerinde. İkinci sırada da, son derece küçük bir sürümü olan Tamashii var. Bu oyunun fiyatı da 21 bin TL’nin (1.000 sterlin) üzerinde yer alıyor.

EN PAHALI PS3 OYUNLARI

En pahalı PS3 oyunu, Naughty Dog’un ABD’de piyasaya sürülen ve klasik hayatta kalma korku oyununun sınırlı sayıdaki sürümüyle, neredeyse 34 bin TL (1.600 sterlin) değerinde olan Last of Us Pandemic Edition’dır.

İkinci en pahalı PS3 oyunu da, Drakengard 3’ün koleksiyoncu sürümüdür. Bu nadir PlayStation 3 oyunu da neredeyse 13.840 TL (650 sterlin) değerinde.

EN PAHALI PS2 OYUNLARI

Genel olarak PS2, makul ve her zaman ucuz bir fiyata mevcut olup eski yıllara ait oyunları toplamak için harika bir konsol.

Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır ve PS2 koleksiyoncuları arasında yüksek talep gören ve çok yüksek fiyatlara mal olabilecek bir dizi oyun var.

En pahalısı SNK derlemesi Sengoku Anthology’dir ve değeri 64 bin TL’nin (3.000 sterlin) üzerindedir.

EN PAHALI PS1 OYUNLARI

En pahalı PS1 oyunu Cindy’s Fashion World’dür ve bu oyunun yeni bir kopyası 64 bin TL’nin (3.000 sterlin) üzerinde değere sahiptir.

İngiltere’de piyasaya sürülen bir diğer pahalı PS1 oyunu ise Castlevania Symphony of the Night’ın sınırlı sayıdaki versiyonudur. Bu oyunun değeri de yaklaşık olarak 28 bin TL’ye (1.300 sterlin) denk geliyor.

