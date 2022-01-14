Google, kiracı olduğu ofisi 1 milyar dolara aldı

Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çalışma anlayışını benimseyen teknoloji şirketlerinden biri de Google'dı. Ancak, şirket yeni adımıyla beraber çalışma kültürünü yeniden ofis düzeninde inşa etmeyi planladığını gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ın haberine göre; Google, şu anda kiracı olduğu Londra’nın merkezindeki bir binayı satın almak için 1 milyar dolar harcadı. İngiltere’de 6.400 kişiyi istihdam eden Google, Londra’nın merkezindeki Covent Garden’a yakın, satın aldığı Central Saint Giles geliştirme alanındaki ofislerini milyonlarca sterline yenilemeyi planlıyor.

Google’ın ana şirketi Alphabet’in CFO’su Ruth Porat, “Yaklaşık 20 yıldır İngiltere’de faaliyet gösterme ayrıcalığına sahibiz ve Central Saint Giles gelişimini satın almamız, ülkenin büyümesine ve başarısına olan bağlılığımızı yansıtıyor” dedi. Satın alma işleminden sonra Google, İngiltere’de 10.000 kişilik bir çalışma alanına sahip olacak. Bu da şirketin çalışma gücünde önemli bir artışa işaret ediyor.

OFİSE DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Central Saint Giles, Londra’nın merkezinde 450 milyon pounda inşa edilmiş ve İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanmış bir alan. Mayıs 2010’da tamamlanan kompleks, kendine özgü kırmızı, yeşil, turuncu ve sarı cephesi ile bina, 38.000 metrekarelik ofis alanının yanı sıra 100’den fazla konut dairesini içeriyor ve zemin katta restoran ve kafelere ev sahipliği yapıyor.

Google’ın yeni Londra merkezi de King’s Cross tren istasyonuna girip çıkan demiryolu hatlarının yanında yapım aşamasında. Cam bina toplam 330 metre uzayacak ve 310 metre yüksekliğindeki Shard gökdeleninden daha uzun olacak.

Google, binayı yüz yüze ekip çalışmasına da hibrit çalışma sistemine de uygun olacak şekilde yeniden düzenliyor. Şirket; toplantı odalarına ve ayrıca bireyler için daha fazla alan yaratacak şekilde planlamalarını yapıyor. Ayrıca, çalışanların temiz havada çalışmasını sağlamak için de düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Ana yapısal işlerin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Bina ile ilgili çalışmalar tamamlandığında 11 kat yüksekliğinde olacak ve 25 metrelik bir yüzme havuzu, kapalı basketbol sahası ve masaj odaları ile bir çatı bahçesine sahip olacak.

HİBRİT MODEL VE TAMAMEN UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULANACAK

Covid pandemisi sırasında evden çalışmanın artmasına rağmen Google, 2020 yazında projeye olan bağlılığını teyit etmişti. Covid sonrası Google, çalışanların zamanlarını ofis ve başka bir yer arasında bölüştürdüğü ve haftanın ortalama üç gününü ofislerinde geçirdiği hibrit bir model uygulayacak. Şirket, ayrıca çalışanların tamamen uzaktan çalışmayı talep etmesine de izin verecek, ancak bu durum tüm roller için mümkün olamayacak.

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