İnsan idrarından elde edilen gübre ürün verimini artırıyor

Araştırmacılar, insan idrarının geri dönüştürülme süreci olan peecycle'ın kimyasal gübrelere çok iyi bir alternatif olabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre, kimyasal gübre kıtlığı devam ederken, insan idrarını geri dönüştürme süreci olan peecycling, besin açısından zengin mahsullerin verimini artırabilir.

Fransa’daki OCAPI programında araştırmacı olan Fabien Esculier, Euronews’e idrarın azot, fosfor ve potasyumla dolu, besin açısından zengin bir alternatif olduğunu söyledi. Esculier, insan atıklarının amonyak içeren sentetik gübrelerden daha az kirletici olduğunu açıkladı.



Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan kimyasal gübre kıtlığı, küresel olarak ülkeleri tehdit ettiğinden, gübre için alternatif kaynaklar bulma ihtiyacı acil hale geldi.

Rabobank’taki analistlere göre, Rusya dünyadaki azotlu gübrelerin yaklaşık %20’sini ve Belarus ile birlikte potasyumun %40’ını ihraç ediyor. Rusya’nın eylemlerine yanıt olarak ortaya konan Batı yaptırımları nedeniyle bu akış kesildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖLÇÜLÜYOR

ABD’de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Rich Earth Institute, on yılı aşkın bir süredir alternatif atık yönetimi seçenekleri üzerinde çalışıyor ve bir idrar geri dönüşüm girişimine sahip.

Enstitünün, idrarın mahsul yetiştirmek için gübre olarak nasıl kullanılabileceğini araştıran bir bölümü mevcut. Ayrıca topluluk üyelerine halka açık etkinlikler için idrar toplayan portatif tuvaletler kiralama şansı sunuyor.

Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından peecycling hakkında hazırlanan bir videoda, enstitünün kurucularından Abe Noe-Hays, sürdürülebilir bir şekilde üretildiği için idrarı gübre olarak kullanmanın sentetik gübreye kıyasla daha iyi bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşun araştırdığı bir alan da, ilaçların idrardaki etkisi ve bunun mahsul büyümesini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğidir. 2014’ten 2020’ye kadar yürütülen bir çalışmada ekip, mahsul dokusunda tespit edilebilen bazı farmasötikler olsa da, seviyelerin son derece küçük olduğunu buldu.

İNSAN İDRARI İŞE YARADI

New York Times, uzmanların bölgedeki bir dizi çiftlikte araştırma yapmak için yaklaşık 200 yerel gönüllünün idrarını topladığını bildirdi.

Dummerston’daki Bunker Çiftliği’ndeki samanlıklarda idrarı kullanan Noah Hoskins, “Kimyasal gübrenin fiyatının iki katından fazla arttığı ve gerçekten de kontrolümüzün çok dışında olan sistemimizin bir parçasını temsil ettiği bir andayız,” dedi.

Hoskins, inek, domuz, tavuk ve hindi gibi çeşitli hayvanları yetiştirdiğini, “idrardan güçlü sonuçlar” elde ettiklerini ve enstitünün daha fazla idrar sağlamasını dilediğini de sözlerine ekledi.

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