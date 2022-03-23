NASA Kuzey Işıkları’na roket fırlatacak

ABD'nin uzay ajansı NASA, Dünya'nın uzayla nasıl enerji alışverişi yaptığını incelemek için Kuzey Işıkları'na iki roket uçurmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Her yıl binlerce gezginin akınına uğrayan Kuzey Işıkları, şimdi de bilimsel olarak incelenecek. NASA, INCAA göreviyle, Kuzey Işıkları’na art arda iki roket fırlatmak istiyor. İlk roket, nötr atmosferdeki rüzgarları takip etmek için çeşitli kimyasallar salarken ikinci roket de, Kuzey Işıkları’nın etrafındaki plazmanın sıcaklığını ve yoğunluğunu ölçecek.

Aurora Borealis olarak da bilinen Kuzey Işıkları, Dünya’daki manyetik alanın Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimiyle ortaya çıkan doğal ışımalardır. Ara sıra, uzaydan elektrik yüklü parçacıklar atmosfere döküldüğünde, nötr parçacıklarla çarpışırlar ve onları tutuştururlar, bu da gökyüzünde görünen dans eden ışık dalgalarıyla sonuçlanır.

KUZEY IŞIKLARI ARAŞTIRILACAK

INCAA görevinin baş araştırmacısı Stephen Kaeppler, görevle ilgili, “Dünya’nın en alt seviyedeki atmosferik tabakası troposferin sakinleri olarak, nötr parçacıklardan oluşan havaya alışkınız. Soluduğumuz oksijen ve nitrojen, tüm elektronları hesaba katılan manyetik olarak dengeli atomlar ve moleküllerdir.”

“Ama bizden yüzlerce mil yukarıda, havamız karakterini temelden değiştirmeye başlıyor. Güneş’in filtrelenmemiş ışınları tarafından enerji kazanan elektronlar, atomlarından koparılır ve daha sonra pozitif bir yük alırlar.”

“Bir zamanlar nötr olan bir gaz, plazma olarak bilinen maddenin elektriksel olarak reaktif durumuna dönüşür.”

“Nötr gazın bitip plazmanın başladığı yerde kesin bir sınır yoktur; bunun yerine, iki tip parçacığın karıştığı genişletilmiş bir sınır tabakası vardır. Günlük rüzgarlar ve manyetik rahatsızlıklar parçacıkları farklı yönlerde uçurarak bazen çarpışmalarına ve enerji salmalarına neden olur,” dedi.

Aynı zamanda Güney Carolina’daki Clemson Üniversitesi’nde fizik ve astronomi alanında yardımcı doçent olan Kaeppler, durum için sürtünmenin harika bir benzetme olacağını söyledi. “Hepimiz biliyoruz ki ellerini ovuşturursan ısınırsın. Aynı temel fikirden yola çıkarak, bunu gazlarla yapacağız” diye ekledi.

INCAA görevi, bugün yani 23 Mart’ta Alaska, Poker Flat Research Range’de başlıyor.

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