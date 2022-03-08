Sony, ikonik Walkman’ini 3.200 dolarla geri getiriyor

Sony'nin ikonik Walkman serisi yüksek fiyat etiketleriyle yeniden gelmeye hazırlanıyor. Fiyatların 1.600 dolardan altın kaplama bir model için 3.200 dolara kadar çıkması ise dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

1980’lerde ve 90’larda 100 ila 200 dolara satılan ve en parlak dönemini yaşayan Walkman, biraz daha geliştirilerek yeniden sunuluyor. Sony, yeni Walkman’ler ile yüksek kaliteli sesle müzik dinlemek isteyen daha niş bir kitleye hitap etmeyi planlıyor.

Yeni Walkman cihazları, kayıpsız olarak adlandırılan çeşitli ses biçimlerini destekliyor; çünkü çok daha fazla veri ile müziği sunuyor.

Kayıpsız ses dosyaları daha fazla yer kaplayacağı için yeni Walkman modelleri SD kart yuvaları aracılığıyla ekstra depolamayı destekliyor. 1.600 dolarlık model 128 GB dahili depolamaya sahipken 3.200 dolarlık model 256 GB alana sahip. Yeni modellerin, nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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