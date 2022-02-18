Sosyal medyayı ikiye böldü: Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyada paylaşılan bu optik illüzyon testi kısa sürede gündem olurken, kullanıcıları ikiye böldü. Peki Twitter'da paylaşım rekoru kıran bu resimde siz bir rakam görüyor musunuz veya hangi rakamları görüyorsunuz?

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En son elbisenin rengi tartışmaları ile ikiye bölünen sosyal medya bu kez bir optik illüzyon testini tartışıyor.

Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü. Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.

Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen isimle ilgili binlerce mesaj geldi.

Bir Twitter kullanıcısı ‘45283’ gördüğünü belirtirken, bir başkası ‘Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?’ diye yazdı.

TWITTER’DA OLAY OLDU

Bir başka Twitter kullanıcısı ise şöyle yazdı: ‘45283’ü görebiliyorum, çünkü diğer yanıtlara baktığımda diğer 2 numarayı daha öğrendim. Orada sayılar olduğunu görebiliyorum ama onları uyduramıyorum.’

Ancak gerçek rakım yedi basamaklı olan “3452839” olduğu belirtildi. Aslında Twitter kullanıcılarının hiçbiri bu yanıtı verememişti…

KONTRAST DUYARLILIĞI ÜZERİNDE OYNANDI

Resmin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı algılamamızı sağlayan önemli bir görsel işlev ölçüsü olan kontrast duyarlılığı üzerinde oynayarak hazırlandığı açıklandı.

Uzmanlar, daha yüksek kontrast duyarlılığı seviyelerine sahip kişilerin, yedi basamağı hemen görebilmelerinin daha olası olduğunu belirtti. Öte yandan, zayıf kontrast duyarlılığı, katarakt veya glokom gibi göz rahatsızlıklarının bir belirtisi olabileceği vurgulandı.

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