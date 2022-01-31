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Kanal İstanbul manzaralı konutları kimler alacak

17 Ocak'ta askıya çıkarılmıştı.

Üzerine konut yapılması planlanıyor.

Kanal İstanbul manzaralı Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1, 2 ve 3. Etap planlama sahası imar uygulamasından söz ediyoruz.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce tarla olarak görünen arsaları konut ve ticaret alanına dönüştürüyor.

Bakanlığın planı onayladığı ve kadastro cetveline itirazlar için bir ay askıda kalacağına ilişkin haber Özlem Güvemli imzasıyla Sözcü'de yayımlandı.

30 günlük askı süresi devam ediyor.

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Bu arada enteresan bir video dolaşıma girdi.

Arapça konuşan bir adam, İstanbul Valiliği'nin söz konusu duyurusunu şirket merkezindeki büyük ekrana yansıtarak “Allah'a şükürler olsun” diye müşterilerine anlatıyor.

Üstünde “Go Smart” diye logo yer alan ve YouTube'a 20 Ocak'ta yüklenmiş bu videoda, şirket yöneticisi olduğu anlaşılan kişi şöyle diyor:

“Bu kararın önemi İstanbul'un genişlemesidir. Bir hayal ve ümitti, hayata geçti. Peki bu karar bizim ne işimize yarayacak?”

Cevap şöyle: Şirket olarak satın aldıkları bir arsanın yüzde 45'i, yeni yayımlanan kadastro cetvelinde konut ve ticaret alanına dönüşmüş.

Devam ediyor Go Smart yetkilisi:

“Allah'a şükürler olsun ana yolda yer almış ve marinaya bakıyor. Geçen dönemde tarla olarak nitelendirilen bu arsa, artık ticaret ve konut alanı olarak imarlıdır ve değeri kat kat artmıştır. Arsa alan herkesi tebrik ederiz.”

ÜRDÜNLÜ ‘GO SMART'

“Go Smart” logolu video, aynı adlı YouTube kanalında yayımlanmış. Aynı isimli web sitesinden şirketin de aynı adı taşıdığını görmek mümkün.

Araştırdım.

“Go Smart Danışmanlık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi” 100 bin TL sermaye ile 17 Ocak 2019'da Başakşehir'de kurulmuş. (23 Ocak 2019'da yayımlanmış)

Şirketin tek kurucu, ortağı ve yöneticisinin adı, Husam Tamim Moh'd Aladnani.

Aladnani, Ürdün vatandaşı. İkamet adresi de Ürdün'de.

Şirketin bir numaralı amacı: “Her türlü müşteri temini ve müşteri yönlendirme faaliyetleri, alım satım ve hizmet komisyonculuğu yapmak.”

Bunun ardından emlakçılık reklamcılık turizm vb hizmetler geliyor.

Aladnani'nin Türkiye'deki tek şirketi, Go Smart değil.

İKİNCİ ŞİRKETİN ADI: ‘ALTIN FIRSAT'

29 Haziran 2020'de de Altın Fırsat Gayrımenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” ni kurmuş. 150 bin TL sermayeli şirketin adresi Go Smart ile aynı.

İki ortaklı şirkette Aladnani'nin ortağının adı Emad Zaidan Mohammed Alqam.

KIZILAY'A NAKİT BAĞIŞ

Alqam'ın adı, Kızılay Rize Şubesi'nin Facebook sayfasında da yer alıyor. Kendisine, yaptığı nakit bağış için teşekkür ediliyor.

Ürdünlü iki ortağın kurduğu Altın Fırsat şirketi de gayrımenkul alanında müşterilerine ene iyi yatırım fırsatlarına rehberlik etme taahhüdünde bulunuyor. Kanal İstanbul'un asıl ihalesi henüz ortada yok.

Ama Kanal İstanbul manzaralı konut planları ilerliyor.

Ürdünlü şirket yetkilisini “Yüzde 45'i konut ve ticari alan oldu” diye sevindiren kadastro değişikliği, bu büyük planın sadece bugün görebildiğimiz bir kısmıdır muhtemelen.

Geleceksizlik korkusu

MUSTAFA K. ataması yapılmamış bir öğretmendi. İnsanı (insan olanı) okuyunca darmadağın eden kısacık bir not bırakarak hayata veda etti.

Kimseyi suçlamamış. Abisine annesine sevgisinden, daha önce kaybettiği babasına özlemden söz etmiş. Ezbercilik yapmayalım. Mustafa K.'nın ataması yapılmış olsa hayat ile ilişkisi nasıl olurdu, bilmiyorum.

Ama açıktır ki geleceksizlik bu ülkede yaşayan milyonlarca gencin kabusu, karabasanı, ortak sorunudur.

Ülkeyi yönetenlerin bu erken vedalar karşısında üzülmesini, sorumluluk almasını beklemek ise saflığın daniskası.

Atamalarını yapmayacakları, istihdamını sağlayamayacakları binlerce öğrenciyi oy uğruna programsız açılmış onlarca üniversiteye yerleştirenlerden mi üzüntü ve sorumluluk beklenecek.

Enes K.'nın vedasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cemaat tarikat yurtlarında mecburen kalan, kalmak istemeyen genç öğrencilere çağrıda bulunmuştu. Bu önemli bir adımdı.

Muhalefetin elinde devlet aygıtı yok, biliyoruz. Mali kaynakları sınırlı olabilir bunu da biliyoruz. Ama ardı ardına sönüp giden hayatlar karşısında muhalefetin, yaşamın kıyısında olan gençlere elini uzatması artık bir zorunluluk haline geldi. Somut önerilerle.

Tek bir gencin dahi hayata tutunmasını sağlamak için bile değer.