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Sanırsınız Türkiye’yi uçurmuşlar

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz siyasette ilginç bir damar yakaladı. Kamu kurumlarında görev yapıp birden fazla maaş alan kişilerin korkulu rüyası haline geldi.

Gün geçmiyor ki Yavuzyılmaz o ilginç ses tonu ve konuşma tarzıyla yeni bir çoklu maaş vakası açıklamasın.

2 Aralık 2022 günü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bakanlık maaşı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği sayesinde 65 bin Türk Lirası aylık aldığını duyurmuştu. Nebati, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden geçen hafta ayrılıp, yaklaşık 40 bin TL olan bakan maaşıyla yetinmeye karar vermişti (yetinmeye desem de inanmayın, kendisi şirketleriyle de bağını kesmemişti).

Ancak Yavuzyılmaz, önceki gün Nebati'nin dört yardımcısının da benzer durumda olduğunu duyurdu.

Önce o yardımcıların isimlerini, ikinci işlerini ve aldıkları ücreti içeren listeyi anımsatayım:

■ Mahmut Gürcan: Aynı zamanda Türk Telekom YK üyesi. 80 bin 155 Türk Lirası kazanıyor.

■ Cengiz Yavillioğlu: Aynı zamanda Türk Telekom YK üyesi. 80 bin 155 Türk Lirası kazanıyor.

■ Yunus Elitaş: Aynı zamanda Tüpraş YK üyesi. 107 bin 37 lira kazanıyor.

■ Murat Zaman: Eximbank YK Başkanı. 58 bin 351 TL iz

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Nebati'nin bundan sonraki maaşı 40 bin olacak ama Nisan ayına dek kazancı 65 bin liraydı. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkenin Hazine ve Maliyesi'nin en tepesindeki 5 kişiye bu millet her ay ortalama 390 bin TL ödüyormuş. Bu da yılda 4 milyon 680 bin lira eder. Eski parayla 4 trilyon 680 milyar.

Yani bu beş kişi 92 asgari ücretlinin kazandığı parayı kazanıyorlarmış.

Bu beş kişi sanırsınız ülke ekonomisini batırmamışlar, tersine

■ Enflasyon canavarını dize getirmişler, hayat pahalılığını sona erdirmişler,

■ Faizleri sıfırlamışlar,

■ TL'nin dolar ve euro gibi dövizleri ezmesini sağlamışlar,

■ Mali disiplini, fiyat istikrarını beton gibi sağlamlaştırmışlar,

■ Türkiye'nin ekonomisini uçurmuşlar, milleti refah içinde yaşatmışlar.

Bunların karşılığında da bu ödül gibi maaşları almışlar!

Ülke refah içinde olsa, bu isimler ülke ekonomisini uçurmuş olsalar, kazandıkları bu rakamları kimse dert etmezdi. Ancak, her şey bu kadar kötüye gitmişken, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılarken dahi zorlanırken bu ülkede vergi ödeyen, ödenen o maaşlarda hakkı olan kimse bu yüksek ücretleri alanlara hakkını helal etmez!

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Bu arada muhalefet “bu adamlara neden bu kadar para veriyorsunuz” sorusunu sorarak yanlış yapıyor. Sorulması gereken doğru soru “ülke ekonomisi batmışken bu adamları hala niye tutuyorsunuz” olmalıdır.

Bakan yardımcısı olarak ülke ekonomisine hangi katkıyı yapmışlar?

Hangi vatandaşın yarasına derman olmuşlar?

Neden vazgeçilmezler?

Bu soruları, sadece muhalefetin değil, AK Parti yöneticilerinin, iktidarı destekleyen vatandaşların da sorması gerekir.

Bu şahıslar da birini seçmeliler. Bakanlık, bakan yardımcılığı bir devlet görevidir, gönül işidir. O koltuklarda oturanlar, o kurumun her türlü ekonomik şartına razı olmalıdır. 10 asgari ücret kadar olan maaşını beğenmiyorlarsa o koltuklara oturmamalılar.

Zaten başarılı olamadıklarına göre, hazır bakan yardımcılığı maaşı da yetmiyorken, bırakıp gitsinler Türk Telekom'un, TÜPRAŞ'ın ya da Eximbank'ın yöneticisi olsunlar.