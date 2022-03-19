Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Temizlik şart

Adı bir ara şike söylentilerine karışan MHK Başkanı'nın maaşı ne kadar? Yılmaz Vural, basketbol camiasındaki bahis iddialarından söz etti. Araştırma yapıldı mı, soruşturma açıldı mı? Anadolu kulüplerinin federasyon yöneticilerine yakın menajerler tarafından kurulduğu iddiaları doğru mu? İddiaların incelenmesini isteyen kadın yönetici nasıl istifa ettirildi? Kadın liglerindeki anormal sonuçlar için soruşturma açıldı mı?

Basketbol havuzunun içindeki herkesin aşina olduğu, ancak sadece kulislerde konuştuğu bu soruları, 5 Eylül 2020’deki köşe yazımda sormuştum ilk kez; basketboldaki mevcut düzeni ve federasyon yönetimini eleştirirken… Sonraki birkaç yazımda da soruları tekrarlayıp hatırlattım.

Üstüne… Hakemlerle kulüpler arasındaki bir toplantıda, bir genel menajer, hakemlerin bahis oynamasından rahatsızlık duyduklarını söylemedi mi? Hakem kanadı, “Biz de antrenörlerin, oyuncuların bahis oynadığını duyuyoruz” demedi mi?

Nereye geldik? Yalovaspor’un başkanı Tuna ile Bodrum Karya’nın yöneticisi Gencer; art arda bahis ve şike iddialarını dile getirdi. Daha önce kılını kıpırdatmayan federasyon cephesi ise nihayet uyandı; TBF Hukuk Kurulu, Gencer’i çağırdı. Günaydın!

İşin ucu federasyondan birilerine dokunacak korkusuyla yıllardır söylentilere kulak tıkayan TBF’nin ne yapacağını göreceğiz! Benim asıl merak ettiğim, bakanlık ve spor savcıları bu iddialar konusunda neden hala sessiz?

“Zaten bir şey çıkmaz” görüşünde olanların sayısı çok. Ama camianın (gidişattan memnun olduğu için) açık farkla yeniden seçtiği mevcut federasyondan şikayet etmeye hakkının olmadığını; artık kimsenin ağlamaması gerektiğini de yazmıştım!

Türk basketbolu zaten saha sonuçlarıyla, altyapısıyla iflas etmiş durumda. 1990’lardan bu yana temelleri sağlam atılan organizasyonun komple batmaması için, saha dışında da temizlik şart. Ama bu iş; klavye kahramanı ergenler gibi sosyal medyadan paylaşım yapmakla olmaz. Bilgisi, belgesi ve en önemlisi cesareti olan, savcılığa gitsin de görelim!