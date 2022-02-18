Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe’ye nereye?

SLAVIA Prag, İstanbul'a eksik geldi. Teknik direktörleri hasta, evde yatıyor, önemli iki oyuncusu takımdan ayrılmış. Ne güzel, çantada keklik bu maç diye düşünebilirsiniz oyun başlamadan önce… Maç başlar, dakikalar ilerler, bir bakarsınız karşınızda taş gibi bir ekip var.

NEDEN böyle? Oyuncular tutuk… Üst üste tek pas girişimleri başarısız. Girdikleri gol pozisyonlarında inançsız ve yalnızlar… Takım oyununda çok eksik Fenerbahçe… Çok koşmak ile bu iş olmuyor. Kilit pas, ceza sahası dışından şut girişimi ve tıkır tıkır işleyen kanatlar lazım.

PLAVSIC, topu kaleye yolladı. Baktım, top direkten döndü. Traore tamamladı ve golü attılar. Kendi evinde, 50 dakikada bir tane bile korner kazanamadı Fenerbahçe… Bunun adı reaksiyonsuzluk olur. Bu oyundan en başta Teknik Direktör İsmail Kartal'ın rahatsız olması gerekiyor.

VALENCIA'NIN şutu direkten dönmese, en azından moral motivasyon yükselebilirdi. Dün gecenin iyi ismi Ferdi, tam zamanında sahne aldı. Pozisyonu hazırladı ve Pelkas attı. Gol, Fenerbahçe'yi kendine getirir derken Slavia Prag çekilmedi. Hücum arayışlarına devam etti. Önce Altay'ın ve savunmanın hatası, sonra orta alanda kaybedilen top ve arka arkaya yenilen iki gol… Dorley ve Lingr çok rahat goller attı.

FERDİ ayakta kaldı. Yıkılmadı ve golünü attı. Fenerbahçe'de çok kötü oynayan oyuncu sayısı çok fazlaydı. Sadece Ferdi ve Arda ile Avrupa maçı kazanamazsınız.