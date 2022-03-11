Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Her gün rövanşı düşüneceğim

Kerem, topu Messi gibi aldı. Geçti. Bir defa daha geçti ve vurdu. Olmadı, kornere gitti top… Bu atak için tam 36 dakika beklemiştik. Deneyimli as oyuncuları ile başlamadı Xavi… Şans verdiği gençler, uzun süre topu Galatasaray'a vermediler. Bu yüzden, maç tek taraflı oldu ilk yarının ortasına kadar…

Torrent, önce savunma dedi haklı olarak… Rakibi karşılamada, ilk yarı başarılıydı takım. Pena'nın, Depay'ın serbest vuruşunu mükemmel çıkartması dışında, net pozisyona giremedi Barcelona… Konsantrasyon ne kadar önemli bir koşul… Torrent ve oyuncuları, ilk yarıda, belki hücum yapamadılar, ama inanılmaz iyi mücadele ettiler. Adama Troere lokomotif gibi… Son hareketleri biraz iyi olsaydı, çok zorlanırdı Galatasaray…

Busquets, Pique ve Dembele ile ikinci devreye başladı Xavi… Bu oyuncuların girmesi ile baskı iyice arttı. Bazı anlarda, dayanılmaz hale geldi. Kontra atak bile geliştirmedi Galatasaray… Babel, defans ağırlıklı görevle oynadı. Savunma için koştu, çalıştı. Hücumda etkili olamaması normaldi bence… Maç tek taraflı gitti son bölümlere kadar. Pena sakin ve iyi korudu kalesini… Hücum gücü çok tehlikeli olan bu takıma karşı hiç hata yapma lüksün yok! Bunu başardı Galatasaray.

Artık iş İstanbul'a kaldı. Ali Sami Yen'de tarihi bir maç olmasını çok istiyorum.