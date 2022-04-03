Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Barcelona gibi

1- Torrent'in kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş uygulamaya başladığını görüyoruz. Taktik ve oyun disiplini başarılı, bloklar arasında kopma yok, rakibe boş alan bırakılmıyor, oyunun mesafe uzunluğu 30 metre olması çok iyi, bir de takım tam kapasitesini ortaya koyup, yüksek konsantrasyonla oynuyor.

2- Galatasaray 4-5-1 dizilişiyle oynuyor. Defansla kaleci arasına aktarılan toplar, sağ ve sol kanattan getirilen toplarda asla orta yapılmıyor, penaltı noktasına çıkarılıyor.

3- Hakem Ali Şansalan ve VAR şaşırmış! Kerem'in pozisyonu penaltı değil. Böyle penaltılar verirseniz forvet oyuncularını penaltı almak için sahtekârlığa yönlendirirsiniz. Muslera'nın kurtardığı penaltı da tekrar edilmeliydi.

4- Galatasaray'da orta saha yine yoktu. 3 milyon Euro'luk Berkan'ı sahada gören var mı? Cicaldau'yu? Galatasaray seneye yeni transferlerle yeni orta saha kurmalı,

SONUÇ: Karagümrük kalecisi Viviano'nun bıyıkları, Gomis'in ve Babel'in saçları, Cicaldau'nun dövmeleri, oynadıkları futboldan daha çok dikkat çekiyor. Zannediyorum futbolunu geliştirmeyenler görüntüsel bir değişime gidiyor!