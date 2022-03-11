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Malatya’nın şekeri!

Bu ülkede işini bilene karada ölüm yok!

İşinin tıkırında gidebilmesi için de ya AKP yandaşı olacaksın veya o partiden bir dayın olacak. Hepsine eyvallah da, eğer işini bilen bir Milletvekili ise vay ki vay.

Hele Hele AKP Milletvekili ise akan sular duruyor!

Kentte ilginç olaylar yaşanıyor, gelin görün ki kimseden ses seda yok. Haksızlıklara karşı tek ses, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği (MESOP) Başkanı sayın Şevket Keskin'den çıkıyor. Sayın Keskin'in Malatya yerel ER TV ve Malatya haber com internet sitesinde ki söyleşilerini okuyunca bu kadarı da olmaz dedim. Güzel ülkem o hale geldi ki, olmaz olmaz diye bir şey yok. İşini bilirsen hele hele AKP milletvekili olursan sorun kalmıyor.

Sayın Keskin Anlatıyor; Malatya AKP milletvekili sayın Hakan Kahtalı'nın ortağı olduğu “BİR DAMLA” şirketi kısa sürede damlaya damlaya göl değil, baraj olmuş. Keskin Başkandan dinleyelim. “Malatya şeker fabrikasında üretilen şeker üç el değiştikten sonra özel bir şirket tarafından piyasada pahalı bir şekilde satılıyor”. Fabrika satış fiyatı 265 TL (50 Kg) olan şeker piyasa da 400- 450 Lira'dan işlem görüyor. Fabrika da üretilen şekerin neden doğrudan esnafa ve imalatçılara değil de bir şirkete satıldığına sayın Keskin isyan ediyor. Devamla, son dönemde, öyle bir düzen kurulmuş ki, şeker üç el değiştirdikten sonra vatandaşın sofrasına geliyor. Geçmişte fabrikadan halka satış yapıldığını, 2022 yılı ikinci ayına kadar şeker satışı devam ederken, şimdi şeker, Bir Damla şirketi tarafından 5 Kg’lık paketler şeklinde satılıyormuş.

Sayın Şevket Keskin'le konuştuğumda, yapılan bu yolsuzlukları ortaya çıkarıncaya kadar sayın Kahtalı'nın bu şirketin ortağı olduğunu bilmiyorduk diyor. Bu konu medyaya düşünce ve sayın Kahta'lı savununca hissedar olduğu anlaşıldı diyor.

Değerli Okurlar; Şimdi sayın Kahtalı’nın bu konularla ilgili cevabını sizlerle paylaşacağım. Sayın Hakan Kahtalı, ”Şirketin hissedarı olduğunu şirkete yapılan mesnetsiz ifadeleri kınıyorum. Alnımız ak, ticari ahlakımızı inançlarımız üzerine oluşturduk ve bugüne kadar bu prensiple hareket ettik' diyor. Hissedarı olduğu şirkete şeker satışı yapıldığını ve bir yıldan beri bayiliği olduğunu dile getiriyor. ”Ahilik anlayışı, biz Allah deriz, Peygamber deriz. Çünkü biz Müslümanız. İnancımız da devlet malını haksız yere yiyenler ebedi cehennemliktir” diyor. Sayın Kahtalı sözlerini kutsal kitap Kuran'dan bir ayetle “ey iman edenler! eğer bir fasık size bir haber gönderirse onun aslını araştırın” emrini unutmayın diye de öğüt veriyor.

Değerli Okurlar; doğup büyüdüğüm kentim Malatya'nın bugünkü sahipsizliğini içime sindiremiyorum. Eğer sayın Şevket Keskin bu olayı kamuoyunun gündemine taşımasa olay ortaya çıkmayacaktı. Kentte anlaşılmaz bir sessizlik var. Bu kent neden ve nasıl bu hale geldi, bu sorunun cevabını kentin yöneticileri, siyasileri ve sivil toplum örgütleri vermeliler.

Ülkedeki akaryakıtın bu denli zamlanması karşısında atlı araba kullanarak protesto eden CHP il başkanı, bu kez atlı araba ile halka şeker mi attı merak ediyorum? Söylenenlere bakılırsa, CHP kanadı artık ne gri pasaport, ne de şeker olayıyla ilgili konuşamaz dediler. Nedenini sorduğum da, Malatya milletvekili Ağbaba'nın Turgut Özal bulvarındaki yıllardır kaçak olduğu için açılamayan oteline AKP'li Yeşilyurt belediyesi iskan vermiş ve otel yıllar sonra işletmeye açılmış. Bir hemşerim de, ‘hocam bu işler Ağbaba için küçük işler, Ağbaba artık Türkiye'yi dolaşıp halkı ile zamlar konusunda dertleşiyor' dedi.

Yıllar Önce yaşanan başka bir Kahtalı olayını daha aktardılar!

Sayın Kahtalı'nın AKP il başkanı ve sayın Ahmet Çakır'ın (sayın Çakır şimdi Malatya milletvekili) Büyük Şehir Belediye başkanı olduğu dönemde, belediyenin işletmesi olan “ESENLİK” şirketinin bulunduğu dükkan, sayın Kahtalı'nın şirketine olan borçlarına karşılık onlara devredilmiş. Yani mülk sahibi olan belediye şimdi orada kiracıymış.

Sayın Kahtalı; yerinizde olsam, bu konu gündeme düştüğünde hem şirket hissedarı olarak hem de bir Milletvekili olarak açıklamayı ben yapmaz, şirketin başındaki yetkili kişiye yaptırırdım.

İkinci konuda, inançlarla ilgili sözleri ve kutsal kitabımız Kuran'dan ayetler vererek savunmanızı da doğrusu yadırgadım. Yapılacak en güzel eylem, konu ile ilgili araştırmalar yapılması için ilgili yerlere başvurur gerçeklerin ortaya çıkıp olayın aydınlanmasını sağlardım.

SON SÖZ: Dikkat Et Seni Aldatan Allah İle Aldatmasın. (Fatır Suresi 5)