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Çareler çaresiz faizde…

İlginç bir çizgideyiz. Yüzde 14 helal, yüzde 15 haram faiz… Nitekim Merkez Bankası da böyle düşünmüş olacak ki faizleri aynı bıraktı. Seviyesine dokunmadı. Altıncı kez faizi sabit tutma kararı aldı.

Bir an için ekonomiyle ilgili tüm kurumların kapatıldığını o koltuklarda oturan kimse kalmadığını düşünün. İki ay boyunca da yeni atama yapılamasın, bırakın öyle kalsın.

Ne fark ederdi? Ekonomi ile ilgili kurumlar mı yönetiyor sanki ekonomiyi?

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Sahi bu faiz nerede kullanılıyor? Merkez Bankası ile bankalar arasında haftalık repo fiyatlamasında…

Özel bankalara yüzde 14 ile verilen kredi, vatandaşa yüzde 40, şirketlere yüzde 50'nin üzerinde satılıyor. Zira bu sefer de bankalardan çok kâr ediyor diye saçma sapan kurallara uymaları isteniyor.

Kamu bankalarından ise ucuza kredi dağıtıldı. Bunun adı “görev zararı”…

Kimse cebinden de vermiyor. Cezayı vatandaş çekiyor. Vergileriyle ödüyor. Oysa akıllara zarar yönetim kararı…

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Nereden baksanız saçma sapan… Hele Gelire Endeksli Senet diye çıkardıkları GES'in getirisi yüzde 23 seviyesinde… Neye göre?

Bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak… Şimdiden belli yani… Yüzde 73.50 enflasyonun olduğu bir ortamda şirketlerin gelirini sadece bu kadar az artırması istifa sebebidir aslında…

Anlaşılan Suudiler de üç-beş bir şey ateşlememişler… Yoksa bu yıl için planlanan 200 baz puanlık indirime haziran ayı itibarıyla başlamışlardı bile…

Merkez Bankası açıklama metninde “Kurul, güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır” yazıyor.

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Yani şu anda gerekmiyor… Sahi gerekmesi için daha ne olması bekleniyor? Bundan beteri savaş şartları diyeceğim ama Rusya'nın durumu bile bizden iyi…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. Bu kaynak nereden bulunuyor. Daha önemlisi Merkez Bankası nerede yaşıyor?

Ya ek bütçe? Sebebiyet vermeyecek mi parasal genişlemeye? Para miktarı çoğalmayacak mı ülkede? Bu para dolaşıma girince nereye gidecek erimeme niyetiyle…

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Peki diyelim ki kallavi faiz artırdı. Derdimizin devası mı? Hayır! Şirketler ve hane halkının borcu çok yüklü… Beter eder… Çaresi ne?

Buraya kadar hiç gelinmemeliydi. Elde ne rezerv kaldı ne sermaye… Zaten yavaş yavaş başladılar sermaye kontrollerine… Çareler bile çaresiz ülke ekonomisi bu hale gelince… Daha da fakirleşeceğiz önümüzdeki günlerde…