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Gaz sancısı

Şu, borcunu öde artık denildiğinde, bir yerden para bekliyorum insanları vardır ya… Her konuşmasında onları hatırlatıyor bana…

Nitekim Erdoğan, “Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak” dedi. Şimdiden sevinmeye başlamamızı ve bu sevincin seçimlerde iktidara destek olarak sürdürülmesini istedi.

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Peki doğalgaz ile gerçekten kaderimiz değişebilir mi? Türkiye tahmini rezervi 540 milyar metreküp civarında… Öyle söylediler bize… Bağımsız bir rapor henüz yok ortada… Belki de 340 milyar metreküptür ama çaktırma.

Verilen müjdeleri toplasaydık şu anda dünyanın bir numaralı doğalgaz ve petrol üreticisi konumunda olmamız işten bile değildi… Budur güvenmememin sebebi…

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Doğalgazı olup kaderi bambaşka olan ülkelere bakarsak, Türkmenistan'da 12.1 metreküp, İran'da 34 trilyon metreküp, Nijerya'da 5.3 trilyon metreküp, Cezayir'de 4.5 trilyon metreküp kanıtlanmış, üretilebilir doğalgaz rezervleri var.

Pek de zengin ülkeler sayılmazlar.

Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülke Venezuela… Dünyanın en kötü ekonomisine de sahip aynı zamanda… Bir ülke kötü yönetiliyorsa ne fark eder petrol musluktan aksa…

Kötü yönettiğin belli olmasın diye ortalığa umut saçarsın, sayılarla oynarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın.

İyi güzel de günün sonunda vatandaş evine gidince, bakınca cebine, oturunca sofraya, netice itibarıyla verdiği müjde karın doymuyor.

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Şunu yaptık, bunu yaptık. Sanki başkası gelse boş oturacaktı. Dünyada Türkiye'yi ekonomide geçmeyen ülke kalmadı!

Emin olun bugüne kadar topladıkları vergilerle, sattıkları fabrikalarla, aldıkları borçlarla, harcadıkları parayla ülke cennete çevrilirdi.

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Sanki bulduğunu bedavaya verecek! Size şöyle anlatayım, bırakın Karadeniz'de doğalgaz membaını, bütün ülkede kazmayı vurunca doğalgaz fışkırsa mevcut yönetim sistemiyle kimse göremez fayda…

Alın işte size Akkuyu Nükleer Santrali… Türkiye'nin dediler, Ruslar adeta el koydu. Sizin topraklarınızda ben enerji üretirim, onu da size ben satarım, parayı sayarım deyip Türk ortağını kovdu.

Kimse bilmiyor aslında ne oldu? Üç-beş milyar dolar yolladılar diye göz mü yumuldu. Gaz müjdelerinin yanında açıklasalar ya bunu da…