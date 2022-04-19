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Konut fiyatları sapıttı!

Enflasyon yüzde 60'ta diye sayıklamaya devam etsinler ama fiyat artışları her alanda can sıkar boyutta… Hele konutta… Uçtu gitti… Maaş ile ev almak neredeyse imkansızlık noktasında…

Konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 96 arttı… Açıklayan Merkez Bankası… Hem de bu, daha şubat ayı… Yemişim resmi açıklamaları, diyorsanız da haklısınız… Sahi inanan kaldı mı onlara?

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Konut ilan fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 134… İstanbul'da ise bu oran yüzde 159'a kadar ulaştı. İstanbul'da konut fiyatları ortalaması 1 milyon 600 bin lira… İlanlarda 100 metrekare konutların ortalaması ise 1 milyon 280 bin lira…

Kaç kişide var o kadar para? Geçen yıla göre ortalama gelirler yüzde 40 artarken konutlar ikiye katlamışsa nasıl yetişilecek fiyatlara? Ne oldu böyle? Fiyatlar neden çıldırdı?

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Öncelikle maliyetler… İnşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 90, malzeme maliyeti yüzde 133 yükseldi. Fiyatın yerinde sayacak hali yok ki…

Diğer bir nedeni, paranın alternatif yatırım getirilerinin çok düşmesi… Neden yatırım yaparsınız? Daha fazla kazanmak için… Faize yatırsan göz göre göre yüzde 45-50 oranında eriyecek paran…

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Döviz alsan suni olarak baskılanıyor. Artmaması için her şey yapılıyor.

Altın'ın çarpanı dolar… Dünyadaki ons fiyatı ile dolar fiyatı çarpılınca Türk Lirası ederi bulunuyor. Yine döndük dolaştık baskı yiyen dolara…

Suni olarak yönlendirilen alternatif piyasaların kötü getirileri nedeniyle finansal birikimlerini konuta yönlendiren geniş bir kesim harekete geçti. Türk Lirası'na da güven olmayınca sektör tekrardan yatırım kalemine dönüştü.

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Bu durum bizi konutlarda kaçınılmaz fiyat artışına götürüyor. Nitekim satışların oldukça önemli bir kısmı yatırım talebine dayanıyor.

Fiyatlardaki bu artış, gerçekçi olmayan enflasyon rakamları, artmayan gelirler, ev sahipleri ile kiracılar arasında ciddi boyutta anlaşmazlıkların yaşanmasına sebep oluyorlar.

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Normal şartlarda en fazla 25 yıl olması gereken konut fiyatı için kira çarpanı 40 yılı geçiyor. Burada tartışılan fiyatlar mı fazla, kiralar mı az acaba…

Hepsi iyi güzel de konut satışı bir anlamda parayı, birikimi, tasarrufu toprağa gömmek anlamına geliyor. Ülke için fena oluyor. Kısıtlı kaynaklar dönüşümsüz olarak harcanıyor.

Evler satılsın diye faizleri düşürünce ne oldu? Sonuç, üç haneli konut fiyatları enflasyonu… Fiyatlar sapıttı… Ben ekonomistim, deyip duruyordu. Hadi anlatsın bu durumu!