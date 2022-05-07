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Maske düştü müzik yasağı göründü!

Türkiye'de 90 sayıdan 6 tanesini bilmeniz gereken sayısal lotoda, büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali tam olarak, 662.614.630'da 1 gibi mucizevi şans gerektiriyor. Haliyle hep kasa kazanıyor.

Oysa bütün Avrupa'nın oynadığı EuroJackpot'ta ihtimal 95.000.000'da bir ve dağıtılan ikramiye Türkiye'de dağıtılanın kat be kat fazlası…

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Sayısal loto oynadığınızda, size çıkması halinde kazandığınız milyonlar ile neler yapacağınızı hayal etmenizde bir sakınca yoktur.

Ancak ülke ekonomisi önemlidir… Şans faktörü mümkün olduğunca dikkate alınmaz. Şans ve şansızlıklar için belirli aralıklarda hata payı ayrılır. Gerçekçi hesaplamalar, matematik, olasılıklar göz önüne alınır. İş mevcut yönetimin yaptığı gibi inşallah, maşallah ile yürütülmez.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “turizmde para yağacak” dedi. Turizm Bakanı bunu destekledi… Hedef, 45 milyon turist, 35 milyar dolar… Zaman zaman 40 milyar dolara kadar çıkıyor açıklamalar.

Ne yalan söyleyeyim gözlerim doldu. İşte o an Nebati'ye sen kocaman bir çılgınsın diye sarılmak istedim… Biz bize yeteriz dedim… Orası ayrı…

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Matematik verilen hedefin gerçekçi olmadığını söylüyor. Gerçekleşme olasılığı düşük… Olasılık düşükse hesaplamalar buna göre yapılamaz. Piyango bize çıkar diye devlet bütçesi planlanmaz…

Halbuki bundan 8 yıl önce Türkiye 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefini yakalamıştı. Bu yıl neden olmasın? O kadar çok sebebi var ki… Otellere sorun bakalım bayram nasıl geçti?

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Bizimkiler gayet iyimser; “Her yere ayak basacağız ve açığımızı yeni pazarlarla kapatacağız.” Tamam, sen her yere ayak basıyorsun ama paralı turist Türkiye'ye ayak basmıyor, sorun orada…

Turizme yatırım yapanlara da yazık. Nereden bilebilirlerdi ki dünyanın gözünde bu kadar sevimsiz hale geleceğimizi?

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Hadi arayışta olan bir turisti ele alalım. Araştırıyor ki Türkiye turları hakikaten sudan ucuz… İspanya, İtalya, Yunanistan'da 2 gün kalacağına burada 3 gün kalabiliyor. Tesisler, doğa on numara…

Eyvallah da nasıl bir yer bu Türkiye? Şöyle bir göz gezdirip araştırıyorlar, ülkenin tadı çoktan kaçmış.

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Zengini mülteciden illallah demiş, Türkiye mülteci yuvası… Sahillerde Suriyeli, Afgan gençler… Türkiye'yi dolaşacağım diye gelen adeta Ortadoğu'yu, Afganistan'ı ve Pakistan'ı deneyimliyor.

Orta hallisi ucuza eğlenme derdinde, eğlence yok! Alkol satışı saat 22'den sonra müzik çalmak saat 24'ten sonra yasak!

Canım öyle istiyor cumhuriyetinde müzik bahane keyfe keder yasak koymak şahane… Nedeni basit, milyonların yaşam tarzıyla mücadele ediyor AKP… Söylesene, neden milyonlarca turist gelsin bu ülkeye?