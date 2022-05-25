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Türkiye’den önce dolar uzaya çıktı!

Ekonomi bitik durumda, vatandaş sürünüyor, ülkeyi yöneten kabine toplantıya giriyor, “Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay Ajansı'na gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz” diye çıkıyor.

Erdoğan'ın 2011 yılında “Ankara uzay başkenti olacak” demesiyle başlayan sürecin nihayetinde hikaye siyasi şov olarak devam ediyor. Geçen 11 yılda anca bu kadar…

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Millet evden işe zor gidiyor, markete gidecek parası zaten kalmadı, et tüketemiyor… Ciddi ciddi “astronotumuz 45 yaşın altında 43 ile 110 kilo arasında olmalı” diyor.

Matah bir şey de değil… Suriye bile 1987 yılında gönderdi vatandaşını… Uzayda 8 gün kaldı. Suriye'den “dünya lideri ülke” diye bahseden var mı?

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Parti kolları, parti teşkilatı, milletvekili akrabası, imam hatipten arkadaşı, memleketten yakını… Tabii ki uzaya gitmek onların da hakkı! Bitsin bu hasret uzayda buluşalım gayrı…

Yalnız bizim için bu iş biraz faklı… Uzayı imara açmazlarsa hatırım kalır… Uzaya giden astronotlar için şehir hastanesi de ihtimaller dâhilinde… Uzay millet parkı projesi… Cumhurbaşkanlığı Uzay Külliyesi…

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Aslında hiç zahmet etmesinler. Bizim Merkez Bankası var. Uzayı onlara sorsunlar. Kendileri 2022 enflasyon hedefini “yüzde 5” koyacak kadar uzaylılar…

Yatırımcılar acaba enflasyona endeksli tahvil çıkar mı diye beklerken böyle acayip açıklamalar yapılınca, Türk Lirası'ndan umudunu kesti dolar 16 lirayı da geçti.

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Bir yıl içerisinde ödenmesi veya döndürülmesi gereken 181 milyar dolar borç var. Önce borcunu öde sonra gidersin derler adama… Yaklaşık 40 milyar dolara yükselecek cari açığı da unutma! En fazla bir arkadaşa bakıp çıkarsın yıldızların altında…

Dünyada bizden başka Merkez Bankası rezervi eksi 60 milyar dolar olan tek bir ülke daha var mı acaba? Ben bilmiyorum ama uzaya çıkacak arkadaş oralara da bir baksa…

Belki “ben ekonomistim” diyen biri tarafından yönetilen başka bir uygarlık bulur orada…

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Uzayda kara delik gördük falan derlerse… Oralara kadar bakmalarına hiç gerek yoktu! O delik Türkiye'nin bütçesinde zaten mevcuttu… Ne atarsan yuttu!

Sadece Kur Korumalı Mevduat için ödenecek toplam kur farkı 80 milyar lirayı buldu. Bütçe açığı Türkiye'den Jüpiter'e yol oldu.

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Döviz rezervlerinin tüketilmesi, zayıf para politikası, negatif reel faizler ve güçlü kredi teşvikinin ateşlemesiyle gelen yüksek cari açık, dış finansman riskleri… Öncelikle bunlar çözülseydi.

Nelerle uğraşıyoruz değil mi? Konuyu ekonomiye getirip anlatacak halleri yok ya… Ne diyecekler ki? Uzay olmaz bu sefer de denizin altı olur. Sahi onu da yaptı! Galiba bütün tuşlara aynı anda basma zamanı…