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Askeri helikopterle dalış keyfi!

Savaş uçağımızı da (milli muharip uçağı) kendimiz yerli imkan ve beceriyle yapmaktayız, yakında uçuracağız. 2023'te bütün dünya görecek. Savunma sanayinde dünya ölçüsünde başarılı adımlar atıyoruz.

İnsansız Hava Aracı!

Yapamıyorduk.

ABD'den istedik.

Vermediler.

Bayraktar'ı…

Anka'yı…

Akıncı'yı…

Yaptık.

İHA, SİHA ve TİHA üretimde dünyanın ilk 3. ülkesi içinde sayılıyoruz.

Mühimmat da aynı!

Mühimmat istedik.

Yine vermediler.

MAM'…

SOM'u…

Yaptık.

Füze istedik.

Yine vermediler.

Bora'yı…

Atmaca'yı…

Bozdoğan'ı…

Yaptık.

Hava Savunma Sistemi de yapamıyorduk. Hava Savunma Sistemi istedik. Yine vermediler.

HİSAR'ları yaptık.

SİPER'leri yapıyoruz.

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Bu haberlere sevinmeyecek kimse yoktur. Fakat bir bakan askeri helikoptere binip bir göle giderek orada “göl suyunda dalış keyfi” yaptıysa bunu da görmemezlikten gelemeyiz.

Bir iddia var.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te “soru önergesi” vererek dile getirdi ve halka duyurdu.

O, milletin vekili.

Halk adına soruyor.

Cevap arıyor.

Askeri helikopterle göl suyuna dalış keyfi şöyle gerçekleşmiş: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Temmuz 2020 günü Sivas'a gelmişti. Tunceli Ovacık'ta terörle mücadelede kullanılan askeri helikopterlerden biri emirle havalandı, gitti Sivas'tan Bakan'ı aldı. Gürün'de Gökpınar Gölü'ne götürdü. Bakan dalış takımlarını giymişti. Gölün sularında dalış sporu yaptı, zevkini yaşadı. Askeri helikopter dalış sırasında bakanın özel helikopteriymiş gibi bekledi ve Bakan'ı alıp yeniden Sivas'a bıraktı. Bu helikopterler; kalekol savunmasında ve terörle mücadelede havadan indirme görevi için kullanılıyorlar. Bir askeri helikopterin tam gün bir Bakan'ın “tüple göle dalma zevki için” tutulması Türkiye tarihinde ilk kez yaşandı. TSK'yı yönetenler de buna müsaade etti.

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Bu doğru mu?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Kurulu Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Bakan'ın askeri helikopterle göle tüplü dalış yapmaya gittiği duyumunu” almış olmalı ki, geçen hafta “Tüm Türkiye'nin duyması” ve Bakan'ında cevap vermesi için şu 3 soruyu sordu:

“1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görev alanı içerisinde tüplü dalış faaliyeti yer almakta mıdır?

2- Gökpınar Gölü'nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalışa giderken terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile ulaşım sağladınız mı?

3- TSK envanterindeki bir helikopteri tahsis amacı dışında kullandıysanız; bu helikopterin “Tunceli- Ovacık- Sivas Merkez” Gürün Gökpınar Gölü'ne gidiş rotası ile “Gökpınar Gölü- Sivas Merkez-Tunceli Ovacık dönüş rotasındaki” yakıt masraflarını cebinizden ödediniz mi?”

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Sorulara cevap verilmedi.

Tüplü dalışa gidecektik.

ABD'den helikopter istedik.

Vermedi.

TSK envanterinden Sikorsky helikopteri altımıza çektik.

Tüplü dalışa gittik!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Enes'e yurt sunan cemaat, FETÖ örgütlenmesinin aynısı!

20 yaşında tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Enes Kara, kaldığı cemaat binasının yedinci kat penceresinden aşağı betona atlayarak intihara kalkışmadan önce çektiği videoda; “…üniversiteyi kazandığım zaman burada kalmaya zorladılar… Buradaki görevli abi benimle biraz konuştu… Sabah 6.30'da sabah namazı için kalkıyoruz, sonra okula gidiyorum… Akşam yurda dönünce 5 gibi yemek var… Sonra akşam namazı… Ondan sonra bir saat burada kitapları (cemaatin önerdiği kitaplar kast ediliyor) okumak zorundasınız… Pazartesi burada cemaat dersleri var… 8'de geliyor cemaat… 10'a kadar buradalar ve katılmak zorundasınız…” cümleleri yer alıyor. Tıp öğrencisinin “cemaat” dediği Nur Cemaati vakıflarının adı da “Hayrat Vakfı…” Bu vakıfa, AKP iktidarı döneminde “Kamu Yararına Vakıf” statüsü verildi. İzin almadan “bağış toplama” hakkı kazandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile devlet okullarında “Osmanlıca Öğretmek” amaçlı 5 yıllık işbirliği protokolü imzalandı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı, “Osmanlıca öğretsin” diye bu cemaati devlet okullarına soktu. Fetullah Gülen de aynen bu tip korunma, kollanma, kayırma yollarından geçerek devlete sızmış ve FETÖ olmuştu.