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Dilleri şişti!

İktidar partisi milletvekilleri, kurmay heyeti, danışmanlar ordusu, yüksek istişare heyeti, dünür, enişte, yandaş, yiyen, yemlenen, bakan, bakan yardımcısı, Diyanet, Diyanet'in başkanı, tarikat şeyhleri, tarikatın önde gelenleri; “Değmez bu yangın yeri avuç açmaya değmez…” diye bağırmalıydılar. Bağırarak Saray'ın kapısına dayanmalıydılar.

Yakışmaz.

Uygun olmaz.

Demeliydiler.

Saray'ı uyarmalıydılar.

Ve “20 yılın sonunda ülkeyi yangın yerine çevirdik ve halka dönüp ‘ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz, sabredin, dayanın, omuz verin' dediklerini unutmamalıydılar.

Bu durumda; “milletvekili, maaşlarının cumhurbaşkanı, bakan ve bakan yardımcıları aylığının artırılmasını isteyemeyiz… İstersek tükürdüğümüzü yalamış oluruz… Sadece işçilere, memurlara, emeklilere maaş artışı yapılsın… Çünkü onlar için bıçak kemiğe dayandı… Biz mevcut maaşlarla kalmaya razıyız…” diye bağırmalıydılar.

Bağırmadılar.

Sustular.

Bencilik lider oldu.

İşçileri, memurları, emeklileri ekonomik kurtuluş savaşında (!) cephede bırakıp, milletvekili maaşları ile Cumhurbaşkanı aylığını daha yüksek oranlı artırdılar.

Tükürükleri kurumadan.

Tükürdüklerini yaladılar.

Yalaya yalaya…

Dilleri şişti.

★★★

Milletvekili maaşı yüzde 40 zam aldı; 40.000 TL idi, 56.000 TL oldu. Asgari ücretlinin aylığı yüzde 30 ara zamla çıka çıka 5.500 TL'ye ancak çıkabildi.

Ekonomik savaştayız.

Savaşarak kazanacağız.

Açılık sınırına…

Yoksulluk sınırına…

Dayanarak savaşacağız.

Yapılan tarafsız, gerçekçi araştırmalara göre bugün Türkiye'deki bir ailenin evine her ay 20.818 TL girmiyorsa o aile yoksulluk sınırına gelip dayandı. Bir işçinin eline ayda 6.391 TL maaş geçmiyorsa o işçi de açılık sınırına geldi dayandı. Ekonomik savaşta tablo buyken ve ön cepheye sürülmüş asgari ücretlinin aylığı 1.274 TL ara zamla çıka çıka ancak 5.500 TL'ye çıkabilmişken komuta kademesinde Cumhurbaşkanı, bakan, bakan yardımcıları, danışmanlar ordusuna, el etek öpücülerine, milletvekili ile emekli milletvekilleri aylıklarına 10.000 TL'den 40.000 TL'ye kadar zamlar yapıldı.

Yakışmaz.

Uygun olmaz.

Demeleri gerekirdi.

Demediler.

★★★

Ekonomik kurtuluş savaşında ucuz iş gücü Türkiye'nin tek silahıydı.

Cepheye sürdüler.

Ancak iş gücünü ucuzlatarak ekonomik yangının kök sebebi olan “dövizsiz kalmış olmaktan” kurtulabilmek mümkün olacaktı. Ucuza çalışarak ekonomik kurtuluş savaşının neferi olmak ana strateji yapıldı.

Gelirler azaldı.

Fiyatlar arttı.

Ekonomik kurtuluş savaşının ön cephesine sürülmüş olanlar; işçiler, memurlar, çiftçiler, emekliler, küçük esnaf; halkın çok büyük bölümü bu savaşın kazanılması için “tüketimini kıstı, ihtiyaçlarını sınırladı” fedâkarlık yaptı; yoksulluk sınırına ve açlık sınıra geldi dayandı.

Yakışmaz.

Uygun düşmez.

Ülkeyi yangın yerine çevirdik bu ortamda bizim maaşları işçi, memur, emekliden daha yüksek zamlarla artırmak “ekonomik kurtuluş savaşında bozgunculuk yapmaya girer” demediler. İşçileri, memurları, emeklileri ekonomik kurtuluş savaşında (!) cephede bırakıp, milletvekili maaşları ile Cumhurbaşkanı aylığını daha yüksek oranlı artırdılar.

Tükürdüklerini yaladılar.

Yalaya yalaya…

Dilleri şişti…