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Soru çalma yan ürün!

Özel sektör, işi en iyi olana veriyor. Bir market, bir bakkal, bir berber, bir manav, bir pazarcı, bir eczacı, bir nalbur, bir balıkçı, bir banka, bir atölye, bir çiftçi say say bitmez; bunlar bir elemana, işçiye, beyaz yakalıya ihtiyaç duyduğunda işi en iyi yapacak olanı seçiyorlar.

Seçmek zorundalar.

Seçmezlerse batarlar.

Devlet de iyiyi seçsin.

Bunun için:

OSYM kuruldu.

Bunun için:

KPSS yapılıyor.

Devlet de de hak edeni kadrosuna alsın; hısım akraba kollama, yandaş kayırma; ahlaksızlık, şerefsizlik, hak yeme olmasın diye “sınav sistemi” getirildi. Daha önce de vardı ama son 20 yılda “soru çalarak” devlet koltuklarına yerleşme; bu yolla siyaseti bir geçim aracı ve zenginleşme aleti yapma zirveye tırmandı.

Hak yeniyor.

Bu ahlaksızlık.

Ve şerefsizlik.

Çalışkanı öldürme.

Tembeli kayırma.

Alın terine terbiyesizlik.

Bu açıkça çürüme.

★★★

“Soru çalarak” devlet kurumlarına yerleşme yan ürün. Asıl ürün “devlet kadrolarına çökme” ve bunu “madem ki biz iktidara geldik, tabii ki bizim yandaşımız, partilimiz, hısım akrabamız, oğlumuz, kızımız, dünürümüz, eniştemiz devletin koltuklarına oturacaklar… İki maaş… Üç maaş… Beş maaş… On beş maaşı da haliyle onlar alacaklar…” zihniyeti… “Devlete kendi hısım akraba doldurmayı” dinin verdiği izin ve koyduğu hedef gibi gösterip haklı çıkmayı kitaba, inanca uydurmaya bile uğraşıyorlar.

Çürümenin çürümesi!

Gazeteci arkadaşım Mustafa Kökten de bana “soruları çalan ve çaldıran ikisi bir arada” diye yazı gönderiyor. Son KPSS skandalının patladığı şu 7 gün içinde okuduğum gazetelerde şu 2 habere rastladım.

Birinci haber:

BATMAN'ın AKP'li Hasankeyf İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tarhan, partisinden istifa etti. Niçin istifa ettiğini şu kısa cümlelerle açıkladı: “Belediye başkanı ile AKP ilçe başkanı akrabalarını işe aldılar. Bu usulsüzlüğe itiraz ettim. Hasankeyf de 400-500 genç işsizken siz akrabalarınızı belediyeye dolduramazsınız dedim. Dikkate almadılar. İstifa ettim. Gençlerimizden özür dilerim”

İkinci haber:

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olan İsmail Altıntaş atandı. İsmail Altıntaş AKP'li olarak biliniyordu. Son seçimlerde bir defa değil iki defa AKP milletvekili seçilmek için aday adayı olmuştu. Sayıştay, devlet harcamalarında hesapları kontrol eden ve yapılan yolsuzlukları Meclis'e raporlar halinde bildiren bir kurum. Böyle bir kurumun başsavcısı iktidar partili.

Olacak iş mi?

★★★

Sadece Sayıştay değil.

Anayasa Mahkemesi.

Hakimler Savcılar Kurulu.

Merkez Bankası.

Devlet Bankaları.

Valiler.

Kaymakamlar.

Üniversite dekanları.

Diyanet başkanları.

Dışişleri memurları.

Bakanlık yardımcıları.

Polis komiserleri.

Yargıçlar. Savcılar.

Devletin bütün üst kadrosu iktidar partisine açıkça yandaş olanlardan seçildi. Devlet parti devletine, mahkemeler parti mahkemesine, bankalar parti bankalarına, karakollar pati karakoluna, camiler parti camisine, üniversiteler parti üniversitesine, valilikler parti valiliğine dönüştü.

★★★

27 bakanlık vardı. Bu kadar yüksek bakanlık sayısı; devlete gereksiz yük, israf denildi. Bakanlık sayısı 17'e indi.

Ben de sevindim.

Boşa sevinmişim!

Her bakanlığın 1 müsteşarı vardı. Müsteşarlık kaldırıldı, yerine 4 Bakan yardımcılığı getirildi. 17 müsteşar koltuğu bir gecede “dördüz doğurarak” 68 koltuğa çıkartıldı ve 68 koltuğun hemen hepsine de iktidar partisi AKP'den milletvekili olmuş ya da milletvekili adayı olup kazanamamış isimler dolduruldu. Soruları çalınan sınavlarda yüksek puanlar alabilen çalışkan, dürüst, hak bilir, şerefli, namuslu insanlar “sözlü sınavlarda (mülakatlarda)” elendiler ve tüm devlet kadroları Hasankeyf Belediye Başkan Yardımcısının dile getirdiği “partili akrabalarla” dolduruldu.

Soru çalma yan ürün!

Ana ürün çürüme.

Çürüdü bu düzen!

Ankara'da siyaset kulislerini yakından izleyen gazeteciler; “Altılı Masa diye adlandırılan muhalefet partilileri, seçimler yapılıp iktidara geldiklerinde devlettin üst makam koltuklarına çöreklenmiş partili yapıyı değiştirmek için yüksek bürokrat olabilecek 1200 kişilik liste hazırladılar” diye haber yazdılar.