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Jelibon gırgırı!

Zeki bir ekonomi yazarımız, “Petrol bulduk-Doğalgaz bulduk” gibi aldatıcı lâflarından bıktığı için gırgır olsun diye “Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu” diye bir tweet attı…

Aman Allahım, iktidar yanlısı birçok kişi bu şakayı gerçek sandı. 20 yıl Ankara'yı yöneten AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek bile inandı buna…

Yandaşlar, “Petrolün yanı sıra jelibon da bulduk” diye sevindiler.

Jelibon nedir?

Yapımında hayvanların kemiklerinden elde edilen jelatin maddesi kullanılan, sindirimi kolay bir şekerlemedir. Hem çocuklar, hem yetişkinler severek tüketir.

Bunun, petrol gibi toprak altından çıkarılacağına inanmak için insanın dünyadan haberi olmaması gerekir!

Eski Maliye Bakanımız Damat Berat Bey “Ay'a 4 şeritli yol yapacağız, desek inanacak seçmenimiz var” dememiş miydi?

Jelibon rezervi bulmak da “4 şeritli yol” kadar saçma ama inandılar işte!

Seçim yaklaşırken kim bilir daha ne kadar petrol ve jelibon bulacağız?

Muhterem halkımız nasıl olsa her palavraya inanıyor, öyle değil mi?

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Bu cahillikle bir süre sonra, Afganistan, Etiyopya (Habeşistan) gibi dünyanın en geri kalmış ülkeleri arasında yer alacağız.

Daha şimdiden kredi derecelendirme kuruluşu FİTCH ekonomide bizi, Nijerya, Bolivya, Moğolistan, Kamerun, Kosta Rika gibi ülkeler arasına soktu bile…

Türkiye'yi yatırım yapılabilecek seviyenin 5 kademe altına düşürdüler.

Hâlâ “Bize neden yabancı yatırımcı gelmiyor?” diye merak edenler var. Cevap ortada değil mi?

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Doktorun “Ne yersen yesin!” dediği bir hasta durumuna düşmüş gibiyiz.

Bu zihniyetle ülkenin hiçbir sorunu çözülemez!

Durum daha da kötüye gitmeden “Milletin hakemliğine” başvurmakta büyük yarar var ama iktidar hâlâ durumu düzeltebileceğini zannediyor!

Maliye Bakanı Nebati Bey “Enflasyonu düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diyor ama o böyle dedikçe enflasyon inadına tırmanıyor!

Anlaşılan daha bir yıl çile çekmeye devam edeceğiz! Ee, ne yapalım? “Başa gelen çekilir!” derler, biz de çekeceğiz! Umarız bazı vatandaşlarımız bundan ders almışlardır!

Yakılan cami bulunamadı!

4 Haziran'da Kızılcahamam'da düzenlenen AKP İstişare Toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarında sokakların ateşe verildiğini söyleyerek:

“Bu kendini bilmezler tarafından camilerimiz yakıldı!” demişti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meclis'e bir soru önergesi vererek İçişleri Bakanı'na:

“Hangi cami yıkıldı? Bunun kayıtları nerede?” diye sormuş, cevap alamamıştı.

AKP eski milletvekili Dr. Turhan Çömez tweet atarak “Ey Müslümanlar… Yakılan bir cami göreniniz var mı?” diye sormuş, gördük diyen çıkmamıştı.

Bu defa CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CİMER'e “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 4 Haziran 2022 tarihli konuşmasında, 2013'deki Gezi olaylarında camilerin yakıldığını söylemişti. Olaylar sırasında hangi ilde, hangi camiler yakılmıştır?” diye sordu. Aradan yaklaşık bir buçuk ay geçti. Soru cevapsız kaldı.

Milletvekili Burhanettin Bulut “Çünkü iddialar boş! Yakılan hiçbir cami yok!” diyor.

TEBESSÜM

Temel'in aşk mektubu!

Temel, komşusunun güzel kızına tutulmuş… Oturmuş saatlerce uğraşarak özene bezene bir aşk mektubu yazmış:

“Sabahları bir lokma ekmek yiyemiyorum, çünkü seni düşünüyorum…

Öğlenleri bir lokma yemek yiyemiyorum, çünkü seni düşünüyorum…

Akşamları bir lokma ekmek yiyemiyorum, çünkü seni düşünüyorum…

Geceleri hiç uyuyamıyorum, çünkü açım!”

GÜNÜN SÖZÜ

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