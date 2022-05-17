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10 yıl önce, 10 yıl sonra yine SADAT

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) yalnız bugün değil, yıllardır CHP'nin gündeminde. 5 Eylül 2012 tarihine döndüğümüzde, CHP Mersin Milletvekili Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyesi Ali Rıza Öztürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na kapsamlı bir soru önergesi sundu.

Afganistan'da savaşçı olan 300 bini aşkın genç Türkiye'ye geldi. Bunlarla seçim ilişkilendiriliyor. İşte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu SADAT binası önüne götüren de işte bu kaygıydı.

10 YIL ÖNCE SADAT

Dönemin CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Suriye'de iç savaş çıkaran Suriyeli ve yabancı eylemcileri eğitmek, silahlandırmak üzere SADAT'ın 28 Şubat 2012'de kurulduğunu, o güne kadar 2 bin 800 kişiye gayri nizami savaş eğitimi verdiğini öne sürdü. Öztürk önergesinde iddiasını şöyle sürdürdü:

“SADAT'ın faaliyet alanları içinde özellikle gerilla hareketi, sokak savaşı, sabotaj, suikast, keskin nişancılık gibi konularda eğitim verilmesi, her türlü silah tedariki, bunların eğitimi ve mahalline sevki de yer almaktadır. Ayrıca bu bilgiler SADAT'ın kendi internet sitesinde de, basında da yer almıştır.”

SADAT TSK KAMPINDA MI?

Öztürk'ün, o gün sorduğu ve normal sayılan soru önergesini, bugün bir milletvekili sorsa mutlaka ağır hakaretlere uğrar. Öztürk'ün soruları şöyleydi:

1- SADAT adlı şirketin, AKP tarafından özel bir şirket olarak kurdurulduğu, Suriye Kurtuluş Ordusu askerlerine ve Suriye Hükümeti muhaliflerine çeşitli kamplarda eğitim verdiği doğru mudur?

2- SADAT'ın kurulmasının yasal dayanağı nedir?

3-Şirket bu zamana kadar TSK'nin Ulaşlı kampı dışında hangi kamp ve tesislerde kimlere eğitim vermiştir ve vermekte midir?

4- Bu zamana kadar SADAT adlı şirket tarafından kaç kişiye gayri nizami savaş eğitimi verilmiş

ve halen kaç kişiye verilmektedir?

5- SADAT şirketi aracılığıyla Türkiye'deki hangi kurum ve kuruluşlar örtülü ödeneklerinden Suriye Hükümeti muhaliflerine kaç TL kaynak ulaştırmıştır?

BAKANDAN 4 SATIR

Şimdi, Bakanlar sorulara ya hiç cevap vermiyor, ya da “Kanun ve yönetmeliklere göre işlem yapılmaktadır” deyip kestirip atıyorlar. O dönem Başbakan Erdoğan, konu Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendirdiği için, önergeyi 12 Ekim 2012'de Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 7 Aralık 2012'de SADAT'la ilgili soruların tamamını cevaplandırmak yerine işin kolayına kaçmış ve suya-sabuna dokunmadan 4 satırlık şu cevabı vermiş:

“Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (SADAT A.S.) amacı ve kuruluşu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer almaktadır. SADAT A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tesis ve arazilerini kullanmamaktadır. Bilgilerinize sunarım.”

ÇOK ÖNEMLİYDİ

Ali Rıza Öztürk'ün, şirketle ilgili bilgi toplarken en çok dikkatini çeken yerlerden birisi, SADAT'ın kuruluş tarihinin 28 Şubat olmasıydı. SADAT' ta çalışan askerlerin bazılarının da kendilerini 28 Şubat döneminin mağdurları olarak göstermesiydi. 28 Şubat tarihi onlar için bir simgeydi. Yaşları 74 ile 92 arasında değişen 14 askerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasında şikayetçi askerlerin etkili olduğu da hep söylendi.

SADAT, 12 yıl önce bütün boyutlarıyla gündeme getirilmiş. Geçen yıl da Sedat Peker'in iddialarıyla yine gündeme gelmişti. Afganistan'dan 300 bini aşkın gencin gelmesiyle, SADAT yetkilileri şiddetle reddetse de bu şirketle ilişkilendiriliyor. Nedenini, CHP Milletvekili Özkan Yalım'ın soru önergesinden aktaralım.

10 YIL SONRA SADAT

Ülkemize ellerini-kolların sallayarak giren ve bugün nerede oldukları bilinmeyen Afganistanlı gençler açıkçası siyasetçilerin de kafasını karıştırmış durumda. Ali Rıza Öztürk'ten 10 yıl sonra CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın soru önergesinin konusu da SADAT oldu. 14 Aralık 2021 tarihinde Yalım'ın verdiği soru önergesine, İçişleri Bakanı cevap vermedi. Yalım'ın kaygılarının kaynağını önergesinden aktarıyorum:

1- Afgan gençlerin ve bazı kontrolsüz olarak

gelen göçmenlerin

SADAT'ın kamplarına alındıkları ve buralarda eğitildikleri iddiaları vardır. Bu gençler şimdi nerededir? İhtiyaçlarını kim karşılıyor?

2- Söz konusu kişiler ülkemizde güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Buna

karşın ne gibi önlem alınıyor? Girenlerin kimlik tespitleri yapıldı mı, terör grupları ile ilgili bağlantıları araştırıldı mı?

3- SADAT'ın çeşitli göçmen gruplarını özel kamplarında eğittiği haberleri gelmektedir. SADAT'ın varsa kampları nerelerdedir? SADAT hangi yetki ve hangi amaç için bu kişileri eğitmektedir?

4- İçişleri Bakanı'nı uyarıyor ve göreve davet ediyorum. Bu kişilerin ülkemizde iç savaş ve kargaşa için eğitildikleri iddiaları vardır. Bu iddialar doğru mudur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, can yakıcı, iç acıtıcı iddialar ulaşmasa ne işi var

SADAT'ın merkezinde? Söylenenler doğru demiyorum. Ama buna ilişkin iddiaların da açıklığa kavuşturulmasına, topluma güven verilmesine de ihtiyaç var.

İddiaları yarın SADAT yöneticisi Ersan Ergür'e soracağım.