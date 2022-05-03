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Adalarımızda egemenlik ve bayrak gösterisi yapıyorlar

Yunanistan, İzmir, Aydın, Muğla il sınırlarımızda bulunan 20 ada ve iki kayalığı AKP döneminde işgal etti. Bu adalara, hava sahamızı, kara sularımızı ihlal ederek gelip gidiyorlar. Egemenlik ve bayrak gösterisi yapıyorlar. Bazen Cumhurbaşkanı, bazen başbakan, bazen genelkurmay başkanının bu adalara çıkıp Yunan bayrağı önünde askerlerle, yerleştirdikleri vatandaşlarla görüntüleri Yunan sitelerinde yayımlanıyor.

Lozan Antlaşmasına göre silahsız, askersiz olması gereken adalarda ağır silahlar, binlerce asker bulunduruluyor. Savaş gemileri yanaşıyor, adalara asker çıkarılıyor, tatbikatlar yapılıyor. Türkiye'nin bu yöndeki şikayetleri hep kulak arkası ediliyor.

MİSLİYLE KARŞILIK

Yunanistan, adaları işgal etmekle, Lozan Antlaşması'nı delmekle kalmıyor. Karasuları 6 mil olmasına rağmen, hava sahalarının 10 mil olduğunu öne sürüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ama Yunanistan “Ben yaptım oldu” anlayışıyla hareket ediyor. O yüzden, sanki kendi hava sahasıymış gibi hava sahamızı sürekli ihlal ediyor. Bu yüzden havada Türk ve Yunan pilotları arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor.

Yunanistan, adalarımızın hava sahasını, kendisine ait hava sahası olarak kabul ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Onların yaptığı hava ihlallerine karşı, Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor” diyor. Ancak, bakanın bu sözleri tek başına yetmiyor.

DİREKTİF VERİLMEDİ

2004-2016 yılları arasında 16 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını işgal eden Yunanistan, 2016'da, Başbakan Çipras döneminde 2 Türk Adasını (Muğla Ardıççık Adası ve Aydın Marathi Adası) işgal etti. Çipras'tan sonra, 8 Temmuz 2019'da iktidara gelen Başbakan Miçotakis döneminde de Yunanistan, 2 Türk Adası (Küçük Çuha Adası ve Muğla Limoniye Adası) ve 1 Türk Kayalığını (Muğla Plati Kayalığı) daha işgal etti. Toplam 20 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı'nı işgal eden Yunanistan'a 18 yıldır nota verilmedi.

Ada işgalleri, Lozan Antlaşması'na uyulmaması konusunu Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay Albay Ümit Yalım sıkça gündeme getiriyor. Yalım, “İşgalin önlenmesi ve adaların boşaltılması için Türk Silahlı Kuvvetlerimize direktif verilmiyor” diyor. Bundan cesaret alan Yunanistan'ın şimdi neler yaptığına bakalım.

ADALARA YATIRIM

Yunanistan, işgal ve ilhak ettiği adalarımıza iyice yerleşiyor ve yatırım yapıyor. İzmir Koyun Adası'na denizaltından elektrik kablosu döşeyen Yunanistan, 20 Nisan 2022'de, adaya Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias'ı göndererek yapılan yatırımın tanıtımı ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Buna ilişkin haber ve fotoğraflar Yunan Savunma Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi'nde yayımlandı.

Hardalias'ı taşıyan Cougar tipi askeri helikopter hiçbir engelle karşılaşmadan Türk Hava Sahası'nı 6 mil ihlal etti ve İzmir Koyun Adası'na indi. Türk Radar personelinin yaptığı ihlal bildirimine rağmen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi, Yunan askeri helikopterinin İzmir Koyun Adası'na inişini engellemedi. Hardalias, İzmir Koyun Adası'nda konuşlu Yunan Askeri Üssü'ndeki işgalci askerleri denetledi. Denetleme sırasında çekilen fotoğrafın arka fonunda ise İzmir / Karaburun var.

MEYDAN OKUYORLAR

Adanın sahil bölgesinde denizaltı elektrik kablosu döşeme çalışmalarını izleyen Hardalias, Yunanistan'ın İzmir Koyun Adası'na Metropolit olarak atadığı Papaz Markos ve işgalci Yunan Sahil Güvenlik askerleri ile görüştü, vatandaşları ile birlikte Yunan ve Bizans bayraklarının asılı olduğu bayrak direğinin önünde poz verdi, Türkiye'ye meydan okudu.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, adalarla ilgili olup bitenleri gündeme getirdiği için bazı kesimlerin tepkisini de çekmiyor değil. Ama yazıp, söyledikleri için kimse “Yalandır, böyle bir şey yoktur” diyemiyor. Dün şunları anlattı:

“Yunanistan, işgal ve ilhak ettiği adalarımıza alt yapı tesisleri inşa edip iyice yerleşirken, adalarımıza metropolit papazlar atayıp Yunan bayrakları ile birlikte Bizans bayrakları asarken Saray Hükümeti hiçbir tepki vermiyor.”

SON TERÖRİST

Türkiye, bir çok alanda sıkıştırılmak isteniyor. Suriye'de, Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütleri başta ABD olmak üzere batılı bazı ülkeler tarafından destekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek” derken, başka bir bakan, “terörü bitirdik” diyor. Gerçek şu: Kuzey Irak'ta Pençe Kilit harekatında 61 terörist etkisiz hale getirildi, kullandıkları 82 mağara ve barınak da imha edildi. Topraklarımızda operasyonlar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Teröre büyük darbeler indiriliyor. Mücadelede şehitler de veriyoruz. Bu yılın ilk 4 ayında 22 şehit verdik. Hepsini rahmetle anıyoruz.