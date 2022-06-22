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Bu rakamlar canınızı sıkacak Bakın kim ne maaş alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye sunulan 1 trilyon 80 milyarlık ek bütçe halen TBMM'de görev yapan ve aynı zamanda emekli aylığı alan milletvekilleri ile daha önce milletvekilliği görevinde bulunmuş ve emekli maaşı bağlanmış olanları, vefat edenlerden ölüm aylığı alanların eş ve çocuklarını memnun etti.

Memurlara temmuz ayında yüzde 40 civarında enflasyon zammı yapılacak. Bu zam yapılsa bile alt derecedeki memurlar, hayat pahalılığı altında ezilmeye devam edecek. Gelelim TBMM'ye. TBMM'de halen 582 milletvekili var, bunlardan 185'i aynı zamanda emekli aylığı da alıyor. Önceki dönemlerde görev yapmış 2 bin 364 eski milletvekilinden 95'i emekli olamamış. Halen emekli milletvekili sayısı da kayıtlara göre 2 bin 269 kişi.

YAPILABİLMESİ İÇİN

Emekli milletvekilleri, uzun süredir emekli maaşlarına zam yapılması için Cumhurbaşkanlığı'nın kapısını çalıyor. 1. sınıf yargıcın eline 17 bin lira geçerken, kendi emekli aylıklarının 18 bin lira olduğunu, temmuzda yapılacak enflasyon zammından sonra üst düzey bürokratların maaşlarının kendilerinin çok önüne geçeceğini belirttiler. Kısaca, “Zam” istediler.

Emekli milletvekiline zam yapılabilmesi için Cumhurbaşkanının maaşının artması gerekiyor. Çünkü, eski TBMM Başkanı, eski Başbakan, emekli milletvekili maaşlarına zam yapılabilmesi, Cumhurbaşkanının maaşına yapılacak zamma bağlı. Eski TBMM başkanları, eski başbakanlar Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 75'i, emekli milletvekillerine de cumhurbaşkanı maaşının yüzde 45'i oranında zam yapılabiliyor. Yani, Cumhurbaşkanı “Ben zam istemiyorum” dese, bu kez emekli milletvekilleri de zam alamayacak.

KİM NE ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı halen 100 bin 750 lira. Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40.4 zam istediğine göre, emekli milletvekillerinin, eski TBMM başkanlarının, eski başbakanların, maaşın da da aynı oranda bir artış olacak. Cumhurbaşkanına zam yapılmazsa, emekli milletvekillerinin de maaşlarında artış olmayacak. Yani, zamanında böyle bir kanun çıkarılmış. Oysa, aynı meclis bugün istese o kanunda değişiklik de yapar. Ancak bu değişiklik halen milletvekili olan ve aynı zamanda da emekli aylığı alanların da dirinciyle karşılaşır, hem de emekli vekiller, geçinemediklerini farklı gerekçelerle ortaya koyup, “Zam isteriz” der. Erdoğan'ın zam istemesiyle bundan yalnız kendisi yararlanmayacak. Bakalım kim ne maaş alacak:

– Cumhurbaşkanın halen 100 bin 750 TL olan aylık maaşı 141 bin 453 TL'ye yükselecek.

– Emekli cumhurbaşkanları 56 bin 581 lira alacak.

– Emekli TBMM başkanı ve eski başbakanlar 42 bin 435 lira alacak.

– Emekli milletvekilleri 25 bin 461 lira alacak.

Halen TBMM'de görev yapan milletvekilleri ise 25 bin 470 lira maaş ve yolluklarla birlikte yaklaşık 41 bin 600 lira alıyor. Emekli aylığı bağlanıp da halen milletvekilliği devam edenlerin aylık eline geçen para ise 67 bin liraya ulaşıyor…

ZAM YAPILMAZSA

Özellikle emekli milletvekilleri, zam haberini bekliyordu. Asgari ücretle maaş alanlar düşünüldüğünde, emekli milletvekilinin 18 bin lira alması eleştirilebilir. Ancak, onların da zam yapılması için kendilerine göre gerekçeleri var.

Milletvekilleri ve emeklileri sosyal tesislerden yararlanıyor. Belki de en önemlisi hastanelerde kendilerine tanınan önemli ayrıcalıklar. Açıkçası milletvekilleri, vatandaşın hastanelerde ne çileler çektiğini aynı şeyleri yaşamadığı, görmediği için bilmiyor.

Ekonomik sıkıntıda olan ülkenin büyükelçisi

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Asya'daki ada ülkese Sri Lanka'da hayat adeta durmuş. Ağır ekonomik kriz yaşayan ülkede, akaryakıt depoları da boşaldı. Ülke, 725 milyon dolarlık borcunu ödeyemediği için petrol sevkiyatı durdu. Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, halkın, zorunlu olmayan seyahatlerini iptal etmelerini, yakıt tüketimini azaltmaları çağrısında bulundu.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ülkemize geldiğinde ilk gittiği ilimiz çayı ile ünlü Rize olmuştu. En büyük ihracatları Seylan çayı. Büyükelçi, Türkiye'ye ihracatlarını artırmak için tarçın başta olmak üzere baharatlarını tanıttı.

TARÇINI TANITTI

Sri Lanka'da Türk dizilerine büyük ilgi var. Büyükelçi, dizileri çeken film şirketlerini de ziyaret edip bazı sanatçılarla tanıştı. Ülkelerinde de ortak film çekebilecekleri önerisinde de bulundu. Ülkesini, kısıtlı olanaklarına rağmen tanıtmak için çırpınan Büyükelçi, tanıttığı tarçın, karabiber ve diğer baharatların nasıl üretildiğini de uzun uzun anlattı.

Coğrafi işaret de alan Sri Lanka tarçını, Seylan çayı, baharatları ve diğer ürünlerinden ithal etmek isteyenlere “Gelin, her türlü bilgiyi verelim, destekte bulunalım, Türk halkını ‘mucize baharatımız' tarçın ve diğer ürünlerimiz ile tanıştıralım” çağrısı yaptı.

Ülkesi ekonomik sıkıntı içinde olan büyükelçinin gayreti, ülkesini tanıtmak ve turist çekmek için çabasına kayıtsız kalmadık.