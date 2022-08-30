Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Ünsal Ban niye kaçıyordu?

Bir yanda halka açık şirketlerde hisse oyunlarıyla servetlerine servet katanlar…

Öte yanda kurumsal yapısına güvenerek devlete teslim ettikleri birikimleri buharlaşanlar…

Bugünü “milat” kabul edebilirler.

Sermaye piyasalarında esen sert rüzgarlar demir kasaları patlatabilir.

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Sermaye piyasalarını denetleme ve düzenleme görevi bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yapısının, kötü niyetli müdahalelere açık olduğu gerçeğini; “kendisinden rüşvet isteyenleri” anlatan Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren'in sesinden tüm Türkiye duydu.

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Borsa'da rüşvet çarkı nasıl işliyor? SPK başkanları, başkanlıkları, uzmanları, danışmanlar, bürokratlar, devletin zirvesine ulaşabilenler, siyasiler bu sistemin içindeler mi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in önceki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 180 milyon dolar parası ve 5 yıldızlı oteli olduğunu iddia etmesi kuvvetli şüpheler doğuruyor.

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CHP ve DEVA'nın da aralarında olduğu 5 parti, ortaya saçılan iddiaların “ihbar kabul” edilmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Partilerin savcılığın yolunu tuttuğu saatlerde, Prof. Dr. Ünsal Ban, Muğla'da gözaltına alındı.

Ban, boşanmak üzere olduğu eşi ve SPK eski Başkanı A. Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun özel görüntülerini Peker'e vermekle suçlanıyor.

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Zehra Taşkesenlioğlu'nun; ağabeyi FETÖ'nün kredi musluğu Bank Asya'da (16 yıl) ve devamında kamu bankaları Vakıfbank'ta, Halkbank'ta üst düzey yönetici konumundayken Kara Afrika'da başarı öyküsü yazması…

Eşi Ban'ın 2010'lu yıllardan itibaren halka açık şirketlerde üstlendiği yönetim kurulu üyeliği, yatırım danışmanlığı faaliyetleri, ihale takipçiliği…

Çiftin 15 Eylül'de ilk duruşması yapılacak boşanma davasını “akçeli işlere” kilitliyor.

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Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Kurucu Rektörü olduğu dönemde (2011-2015) üniversiteyi zarara uğratmakla suçlanan Ban hakkında açılan davalar, bugünlerin konusu olmaya aday.

Turbun büyüğünü bulmak pek kolay olmayacak.

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Bir yanda sırtını Saray'a dayayan bir menfaat grubu, öbür yanda “bozulan evlilikle” koruma duvarları yıkılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünsal Ban…

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Çiftin girişimcilik hikayesinden bazı kesitleri pazar günü bu köşede yer alan “Bir boşanmanın perde arkası: İslami çevrenin sermaye ile sınavı” başlıklı yazımda bulabilirsiniz…

Aslına bakarsanız; Peker'in yayımladığı videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun tartıştığı eşi Ban'a sarfettiği “Siz ikiniz para kazanacaksınız diye beni yaktınız” cümlesi bütün savların üzerine çıkıyor.

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Video Ban'ın hayatından duyduğu kaygıyı net biçimde ortaya koyuyor.

Bu kaygıyı anlamak zor değil.

Sermayenin tarihi, hukuksal zeminden kaçırılan servetlerin paylaşımında ortaya çıkan kanlı hesaplaşmalarla dolu…

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Partilerin savcılara yaptıkları suç duyurularının adaleti sağlamasını, SPK'nın da “acilen” tüm hukuksal boşlukların giderip yatırımcıya güven vermesini dileyelim.