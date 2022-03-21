PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apartman görevlisi emeklilik sonrası da çalıştırılabilir

Apartman görevlimiz engelli raporuna istinaden emekli olmak istiyor. Emekli olabilmesi için apartman olarak ne yapmamız gerekiyor? Emekli olduktan sonra çalıştırabilir miyiz, çalıştırırsak tekrar tazminat ödememiz gerekiyor mu? Nabi Özkan

Apartman görevlinizin emekli olması için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Engelli hakkıyla emekliliği için gereken koşulları sağlıyorsa, işten ayrılıp, kedisi emeklilik başvurusunda bulunacak. Siz sadece işten ayrılma bildirimini vereceksiniz.

Apartman görevlinizi emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırmaya devam edebilirsiniz.

Emeklilik nedeniyle işten ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanır ve işe başladığı tarih ile emeklilik nedeniyle işten ayrılacağı tarih arasındaki çalışma süresi için kıdem tazminatı ödersiniz.

Emeklilik sonrası çalışması kıdem tazminatına hak kazanmasını sağlayacak bir nedenle sona ererse, emeklilik sonrası çalışma süresi için de kıdem tazminatı ödemeniz gerekir.

Yıpranma emeklilik yaşınızı bir yıl geri çeker

15.01.1970 doğumluyum. Yedek subaylık başlangıcım 01.12.1995. Öncesinde sigorta başlangıcım yok. Bu tarih başlangıç olması itibari ile 56 yaşa tabiyim. 12 ay yedek subaylıktan gelen 90 gün yıpranma payı dökümde görünüyor. Yedek subay okulunda geçen 4 aylık sürenin 1 ayını dahi borçlansam emeklilik yaşı 55 olacak, fakat e-devlet'te böyle bir uygulama göremiyorum. Böyle bir hakkım var mı, varsa nasıl faydalanabilirim? Levent Konuk

90 günlük yıpranmanız (FHSZ) sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcınızı “farazi olarak” 90 gün geri götürür. Bu nedenle de hizmet dökümünde gözükmez. Diğer bir deyişle, emeklilik koşullarınızın tespitinde 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan sigortalılık sürenize 90 gün ilave edilir ve emeklilik koşullarınız buna göre belirlenir.

1 Aralık 1995 yedek subaylık başlangıç tarihiniz ise 15 Aralık 1995 adınıza ilk defa emekli keseneği ödendiği, yani sigorta başlangıç tarihiniz olur. Bu tarih de farazi olarak 3 ay geri gelir. 15 Eylül 1995 tarihine geri gelen sigorta başlangıcınıza göre de emeklilik yaşınız 55 olur.