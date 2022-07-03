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Emekli çalışan hangi şartlarla tazminat alabilir?

2016 yılında SSK'dan emekli oldum. İşyerimden tazminatımı aldım, aynı tarih ile yani 2016 yılından beri aynı işyerinde emekli olarak çalışıyorum. Sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. İşten hangi şartlarda ayrılırsam tazminat alabilirim? Mehmet A.

Haklı bir neden olmaksızın kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışınız dışında bir nedenle işten çıkarılırsanız ya da İş Kanunu'nun 24. maddesinde haklı sebepler olarak sayılan sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebeplerden birine bağlı olarak siz işten çıkarsanız, kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Bir üçüncü durum olarak, emekli aylığınızı kestirip tüm sigorta kollarına tabi olarak bir süre çalıştıktan sonra yeniden emeklilik talebinde bulunmak üzere işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkün olur.

Emekli Sandığı emekliliği için ne kadar çalışmalıyım?

1992 yılında devlet memuru oldum. 15,5 yıl çalıştıktan sonra istifa edip kendi işimi kurarak Bağ-Kur sigortalısı olarak çalıştım. 11 yıl kendi işimde çalıştıktan sonra yeniden devlet memurluğuna döndüm. 2 yıldır memurluğum devam ediyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olmam için geri döndükten sonra ne kadar çalışmam gerekiyor? yasindus

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olacaklara, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi/hizmet süresi içinde fiili prim ödemesi/hizmet süresi fazla olan sigortalılık statüsünden, prim ödemelerinin/hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit prim günlerinden/hizmet sürelerinden sonuncu sigortalılık statüsünden, yine o (esas alınan) sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli aylığı bağlanır.

Bu bağlamda, 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekli olmanız için son 7 yıllık (2520 günlük) prim ödemenizin en azından yarısının 4/c kapsamında olması gerekiyor. Bunun için de 4/b (Bağ-Kur) sonrası 4/c kapsamında en az 3,5 yıl (1260 gün) çalışmanız olmalı. Yani 1,5 yıl daha çalışmalısınız.

EYT düzenlemesi yapılırsa geriye dönük ödeme yapılır mı?

47 yaşımda işsiz kaldım. 7.500 prim günüm olmasına rağmen, 50 yaşıma kadar, yani toplamda 3 yıl emekli maaşı bekledim ve 2021 Kasım ayında maaşım bağlandı. Yani bir EYT mağduruyum. Bu sürede de maalesef işsizdim. Eğer EYT düzenlemesi yapılır ise, geriye dönük ödeme alabilecek miyiz? Nilay G.

EYT düzenlemesinin içeriği ve yararlanma koşulları hakkında kamuoyu ile paylaşılmış bir bilgi olmadığından, sorunuza net bir yanıt vermek mümkün değil. Ancak EYT nedeniyle uzayan emeklilik süresine bağlı olarak geriye dönük ödeme yapılabileceğine ihtimal vermiyorum.