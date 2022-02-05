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Yurtdışından borçlanmam mümkün mü?

Yaklaşık 2002 yılından beri kesintisiz Amerika'da yaşamakta ve çalışmaktayım. Türkiye'de 4/a sigorta kolundan işe giriş tarihim Temmuz 1995'tir. Şu anda görünen 4/a uzun vade gün sayım sadece 200 gündür. Bu durumlar göz önüne alındığında yurtdışından borçlanma yapmam mümkün müdür? Mümkün ise ödemem gereken miktarı nasıl hesaplayabilirim? Çağrı

Amerika'daki çalışma süreleriniz için yurtdışından borçlanma yapmanız mümkün. Bunun için, örneğini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun www.sgk.gov.tr internet adresinden indirebileceğiniz “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”ni doldurup, Amerika'daki Türk konsolosluğu veya çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliği ya da ataşeliğinden alacağınız yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri ile birlikte, posta yolu ile Türkiye'de ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurabilirsiniz. Başvurunuzu e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz.

Borçlanacağınız her bir gün için en az borçlanma başvuru tarihinde geçerli olan günlük asgari ücretin (bugün için 166.80 TL) yüzde 45'i (75.06 TL) kadar prim ödemeniz gerekir. Ödeme, borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılır.

Borçlanacağınız süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceğinden, en az 5.400 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız. Emekli aylığınızın bağlanması için de yurtdışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir.

Dul aylığı alan annem yetim aylığı da alabilir mi?

Annem, babamdan SSK dul aylığı alıyor (babamı 2000 yılında kaybettik). Anneannem ise dedemden Bağ-Kur aylığını alıyordu (dedemi 1986'da kaybettik). Anneannemi yakın zamanda kaybettik. Annem çalışmıyor ve emekli de değil. Dedemden kalan Bağ-Kur maaşı anneme bağlanabilir mi? Cihan Karan

Anneniz herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmadığı ve kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı da almadığından, babanızın ölüm tarihi 1 Ekim 2008 tarihinden önce olup annenize 1 Ekim 2008 tarihinden önce babanızdan aylık bağlanmış, babanızın sigortalılık statüsü ile dedenizin sigortalılık statüleri de farklı olduğundan, annenize dedenizden yetim aylığı bağlanır.

Aylık bağlanması için örneği SGK'ca hazırlanan Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile dedenizin dosyasının bulunduğu (aylık bağlayan) sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine bizzat veya posta yoluyla ya da e-devlet üzerinden başvurulabilir.

Yedek subaylık dönemi ikramiyemi nasıl alabilirim?

2018 yılında SSK'dan emekli oldum. Askerlik hizmetimi yedek subay olarak yaptım. Yedek subay dönemime ait ödenen primlerimin karşılığı olan kıdem tazminatımı nasıl alabilirim? S.Ç.

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmet süresinin sadece yedek subaylık hizmeti olması halinde, kıdem tazminatı değil, emekli ikramiyesi ödeniyor.

4/c kapsamındaki hizmet süreniz sadece yedek subaylık döneminize ilişkin ise bir yıllık hizmet süreniz için emekli ikramiyesi alırsınız. Bunun için emekli olduğunuzu belirterek, yedek subay olarak Emekli Sandığı'na tabi geçen hizmet sürenize ilişkin ikramiyenizin ödenmesini talep edeceğiniz yazılı başvurunuzu, SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na (ANKARA) yapmalısınız.