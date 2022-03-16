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Atatürk nerede

Yıl, 1980…

Halkın Kurtuluşu/Yurtsever Devrimci Gençlik Federasyonu üyesiyim. (17 yaşında idam edilen Erdal Eren de bu örgüte mensuptu.)

Duvarlara yazı yazıyoruz; “İşçilerin ve Köylülerin Bağımsız ve Demokratik Türkiye'si İçin İleri…”

Bir gece anneme yakalandım! “Oğlum” dedi, “Niye Atatürk yazmıyorsunuz?”

“Anne” dedim, “Biz Atatürk devrimlerini daha da büyüteceğiz. Biz İkinci Kurtuluş Savaşı neferleriyiz.”

Yıl, 1875.

Dünya solunu bıçak gibi bölen gelişme yaşandı:

Marks'ın takipçileri W. Liebknecht ve A. Bebel'in başını çektiği “Eisenach Grubu” ile F. Lassalle'nin liderliğini yaptığı Birleşik Alman İşçi Derneği birleşerek -bugün Almanya'daki iktidar ortağı- Alman Sosyal Demokrat Parti'yi kurdu.

Marks ve Engels, nihai hedefe devrimle değil, siyasal evrimle ulaşmayı merkezine koyan bu partinin programına sert eleştiride bulundu. Hayli umut bağladıkları dava arkadaşlarını hayli sert dille; düzenle uzlaşmacı-oportünist diye tanımlayıp, “Gotha Programı Eleştirisi” adıyla kaleme aldıkları eleştiri mektubunu Almanya'ya gönderdiler.

Solda, “program” aslında teoridir. Siyasal geçiş döneminin nasıl yaşanacağı/kapitalizmden kurtuluşun nasıl olacağı gibi teoriler (Lenin ve Kautsky arasında olduğu gibi) dünya solunda hep tartışma ve bölünme meydana getirdi.

Duvar yazısıyla girdim nereye geldim! Ne demek istediğime geleceğim ama Türkiye sol tarihine girmeliyim:

SOLCU GENİŞ CEPHE

Toplumsal değişimin/sosyalizme geçişin “araçları” özellikle 1960'lardan sonra Türkiye Marksist solunda da ayrışmalar meydana getirdi. Yasallık- yasa dışılık gibi birçok teorik farklılık çatışma sebebi oldu. Keza:

Başlıca konularından biri de, Atatürk'ü yorumlama meselesiydi. 1925, 1927, 1929, 1938'de kapsamlı tutuklamalar yaşayan Marksistler, Atatürk'e nasıl bakıyordu?

Sosyalist devrim, Kemalizm'i reddederek mi, yoksa Atatürk'ü kabul ederek mi gerçekleştirilecekti? Şöyle oldu:

Marksist düşünce; Lenin veya Mao, Latin Amerika ya da Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kültürel gelenekler ile ilişkiye girip “yerelleşerek” (özellikle 1960'lardan sonra) geniş kitleler ile buluşmaya başladı. TİP parlamentoya girdi. (Toplumda yer etmeye başlayan sol fikirler aydınları, gençleri ve CHP'yi de etkiledi. Ecevit, “demokratik sosyalizmi” hedefleyen programı savunmaya başladı.)

Bu haliyle temel çelişki; kapitalist sınıf ile emekçiler arasında değil, emperyalizm ile ezilen uluslar arasındaydı…

“Milli Demokratik Devrimi” savunucu Mihri Belli, 1966 yılında politik çizgiyi belirledi:

-“Dünya halkları biliyor ki, ancak yabancı boyunduruğunu atarak ve feodal bölünmeye son vererek tam anlamıyla uluslaştıkları takdirde mutlu geleceğe yönelmiş olacaklardır. Uluslaşmak, insanın insan tarafından sömürülemeyeceği sosyalist toplum yolunda atılan ileri bir adımdır. Çünkü uluslaşmadan, demokratik devrimin bu sonucuna varmadan sosyalizme gidilemez. Kestirme yol yoktur.”

“Sosyalist Devrim” taraftarı Mehmet Ali Aybar'ın “bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm” şiarı da bu anti-emperyalist çizgiye uygundu.

Yani:

Çoğunluk Marksist'in yolu Atatürk ile bu anlayışla kesişti…

SAĞCI GENİŞ CEPHE

Evet, Kemalizm ile sosyalizm arasında aşılmaz duvarlar yoktu. Zorlu misyonları benzerdi:

Her ikisi de, tam bağımsızlık diyordu.

Her ikisi de feodalizmi tasfiye edip, toplumu ileriye taşıyacak devrim diyordu.

Halkçılık diyordu.

Cahil ve fakir bırakılmış köylüye “milletin efendisi” diyordu.

Kapitalist olmayan yoldan kalkınma diyordu.

Adil bölüşüm diyordu.

Her iki programın amacı, devlet, eşraf tarafından asırlarca gadre uğramış, hor görülmüş, güvenini kaybetmiş milleti/ulusu ayağa kaldırmaktı…

Gelelim bugüne:

Çoğu Marksist, Atatürk ile uzlaşırken CHP'nin bugün takip ettiği siyasal çizginin hali nedir? Kemalizm sadece kağıt üzerinde kalan “kenar süsü” müdür?

Altı muhalefet partisinin imzaladığı Bilkent Deklarasyonu/(Marks'tan mülhem) “Bilkent Programı Eleştirisi” niye yapılmıyor? Program/teori tartışılmadan kurtuluş mümkün mü? Bırakın teoriyi, CHP imzaladığı deklarasyona Atatürk adını bile koydurmaktan niçin çekiniyor?

Marksistler dün, Anadolu'ya ve sorunlarına vakıf olamamış CHP'nin bürokratik elitizminin zihinsel tembelliğine darbe vurup, partiyi halkçı kimliğine tekrar kavuşturmuştur.

Atatürk'ü savunmak bugün yine sadece Marksistlere mi kaldı?

Bugün CHP'nin sağa savruluşu “Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” pragmatizme niçin yenik düşürülüyor?

Nerede Atatürkçüler?

Annem gibi “Atatürk yazın” diyecek kimse kalmadı mı koca partide?