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Konu, kişisel değil

Kendini herkesten üstün tutan/ kibri yüzünden Berat Albayrak hiçbir çevre tarafından sevilmedi. Haksız da değiller; kendini aşırı seveni kimse sevmez…

Her insanın karakteri/ davranış biçimi vardır ve insanlar, yeteneklerinizi, yapabildiklerinizi çabuk unutur, ama karakterinizi asla unutmaz.

Bu sebeple:

Adı geçen her tartışmada Berat Albayrak'ın kibri dışında, ekonomi/finans programını kimse konuşmak istemiyor.

İsmini bile duymak istemiyor ki, neyi nasıl yaptığı-yapmak istediği insanların umrunda olsun…

Ancak:

Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum; insanın karakteri ile “icraatlarını” ayrı değerlendirmek gerekir. Rahmetli Turgut Özal “şeker” gibi insandı ama neoliberal programı, Türkiye'nin kırk yıldır sürekli uçuruma yuvarlanmasına sebep oldu/oluyor!

“Ne yani Berat Albayrak'ın programı iyi miydi” sözünüzü duyar gibiyim. Sanırım meselenin özünü, kişinin karakterinden bağımsız konuşmaya başlayabiliriz:

Berat Albayrak geçen ay kitap çıkardı: “Burası Çok Önemli!”

AKP çevrelerine okuyup okumadıklarını sordum; kitabın tamamını okuyana rastlamadım!

‘Bizim mahallede' de okuyana denk gelmedim. Çünkü, Türkiye'de tartışmalar hep kişiselleştirilir! Oysa, nitelikli tartışma için karşı görüşü dinlemek zorundasınız.

Söz hakkı bugün Berat Albayrak'ta:

BORCUN SONU: ŞANTAJ

-Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda göreve başladığımız günlerde enerjide olduğu gibi ekonomide de ciddi anlamda dışa bağımlılık problemi vardı…

-Yabancı finans kuruluşlarının ve onların içerideki uzantılarının dayatması ile uzun yıllar boyunca uygulanmış olan yüksek reel faiz- düşük kur politikası yerli üreticimizin rekabet gücünü azaltmış, ithal mal ve hizmetlere olan talebi artırmış ve ithalat harcamalarının finansmanı için bizi dış kaynağa yani sıcak paraya bağımlı hale getirmişti…

–Dünya çapında yaşanan döviz bolluğu, yüksek TL faizinden bunalan yerli sektörümüzü döviz cinsinden borçlandırmaya yönlendirmiş, böylece dış kaynak bağımlılığımız ve kur kaynaklı risklerimiz daha da artmıştı…

– TL değerli olduğundan ithal malları ucuza alıp tüketiyor ancak dış borç faturamız giderek kabarıyordu. 2017 yılına gelindiğinde 356, 8 milyar dolar cari açık vardı…

-Bu cari açık bizi çok yüksek maliyetlerle sürekli dış borç aramaya zorluyordu.

-Öyle bir düzen kurulmuştu ki; iç ve dış kur spekülatörler, hem faizimizi hem de döviz kurlarımızı diledikleri şekilde belirleyebiliyordu…

-Üstelik bu, jeopolitik anlaşmazlıklarda önümüze şantaj olarak getiriliyordu…

– İki seçenek vardı; ya milli çıkarlarımızı bir kenara bırakıp bizden ne isteniyorsa onu yapacağız yani küresel güçlere teslim olacağız veyahut da bazı bedeller ödemeye razı olarak bağımsızlık mücadelesi vereceğiz…

ALGI OPERASYONU

-Bizi, yüksek faiz- düşük kur politikasının etkisiyle ortaya çıkan yüksek dış borç- yüksek cari açık denkleminden ve enflasyon- devalüasyon sarmalından kurtaracak finansal güvenliğimizi garanti altına alacak, üretim gücümüzü ve istihdamı artıracak, sürdürülebilir yüksek büyüme oranlarına ulaştıracak, bir ekonomi programı devreye almamız şarttı.

-Yıllardır dış finansmanı gizli ve açık bir tehdit unsuru olarak kullanarak ülkemize yön vermeye alışmış çevreler, sıcak paraya dayalı sistemden nemalanan yatırımcılar, rekabetten uzak ve verimsiz anlayışla faaliyetlerini yürütmeye alışmış bazı iş çevreleri, bürokrasideki oligarşik yapılar bizim dönemimizde olduğu gibi bu değişime direnmeye devam edecek ve girişecekleri finansal operasyonlar ve oluşturacakları algı kampanyalarıyla dönüşüme engel olmaya çalışacaklardır…

Berat Albayrak attıkları her adımda nelerle karşılaştıklarını ayrıntılı yazıyor.

–Londra merkezli uluslararası finansal kuruluşlar sanki bir merkezden talimat almışçasına Türk lirasına karşı büyük saldırı başlattı.

-Türkiye'nin döviz kıtlığı yaşayacağı ve bir ödemeler dengesi krizine gireceği söylentisi ısrarla gündeme taşındı…

-Pek çok ekonomist “IMF'ye gitmekten başka çare yok” dedi. “Devlet bankalardaki döviz mevduatlarına el koyacak” yalanını dolaşıma soktular. “Dış finansman olmadan büyüyemeyiz, cari açık vermeden üretemeyiz” diye ortaya koyduğumuz idealleri küçümsediler…

Toparlarsam:

Berat Albayrak'ın yazdıklarını başka açılardan irdelemeyi sürdüreceğim. Ekonomi-politik küresel dayatmalara karşı bu tartışmaları yapmaya mecburuz. Çünkü:

Seçmenin aradığı; güçlendirilmiş falan-filan sistemle nasıl yönetileceği değil, borçsuz nasıl yaşayacağıdır.

Bunun yolu ise kapitülasyonlara karşı büyük mücadele vermiş Atatürk'ün tam bağımsızlık şiarından geçer.