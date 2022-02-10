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Söz Meclisten İçeri

Uğur Mumcu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir yıl sonra Ekim 1981'de kitap çıkardı:

“Söz Meclisten İçeri.”

Kitabın önsözünde dedi ki:

-“Bu kitap ile yalnızca parlamento çalışmalarını engelleyen, kürsülerde yurt ve dünya sorunlarının özgürce konuşulmasını engelleyen sorumsuz bir azınlığın sergilediği çirkinlikler eleştiri konusu yapılmıştır.”

Uğur Mumcu, meclis tutanaklarından TBMM'deki kavgaları-hakaretleri-küfürleri topladı bu kitabında. Örneğin:

Milletvekili Ö.B- Beğendin mi yaptığını o… çocuğu.

Milletvekili C.Ş- O… çocuğu sensin.

Başkan- Sayın arkadaşlar, sayın üyeler, bu türlü hitap etmek size yakışmıyor.

(CHP sıralarından “Kim dedi o… çocuğu?” sesleri, gürültüler…)

Milletvekili Ö.B- Ben dedim ne olacak?

Milletvekili C.Ş- O… çocuğu sensin.

Kitabın çıkışıyla Uğur Mumcu eleştirilmeye başlandı. O dönem:

Askeri darbe, meclisi lağvetmişti.

Askeri darbe, siyasi partileri kapatmıştı.

Askeri darbe, siyasi liderleri ve bazı milletvekillerini-senatörleri gözetim altına almış, bazılarını hapse atmıştı.

Ağır siyasal baskı döneminde parlamentonun değerini düşürecek kitap çıkarmak hatalı bulundu.

Kim haklı tartışmasına girecek değilim. Bildiğim, kitaplar döneme değil, sonsuzluğa yazılır…

Uğur Mumcu'nun kitabını anımsatmamın nedeni; bugün milletvekillerini yazacak olmam. Umarım benzer eleştiriye uğramam!

DUVARI KİM ÖRDÜ

Gündemde meclis lokantasındaki yemeklerin ucuzluğu var.

İlk meclis kuşkusuz ihtilal meclisi idi. Yemekmiş, maaşmış, ödenekmiş umurlarında bile değildi. Cephelerdeki askerleri de meclisteki mebusları da halk giydirdi; yemeğini-aşını-tüm erzakını halk temin etti. 1876-1909… 1909-1916… 1916- 1920… 1920- 1924… Vs.

Bu dönemdeki mebusların maaşlarını-ödeneklerini yazmak istemiyorum. Hele bugün ile karşılaştırmak istemiyorum. Sadece şunu yazayım:

Mebuslar, 1923-1929 yılları arasında tek kuruş zam almadı. 1931'de aylıkları düşürüldü ve beş yıl aynı maaşta kaldı.

Sadece o dönemin ahlaki idealist ruhunu anımsatmak istiyorum. Peki:

Ne oldu da yıllar sonra; o milletin meclisi ile halkın arasına bugün duvar örüldü?

Ne oldu da; yıllar sonra; milletin meclisini halk artık, seçkinci/elit görmeye başladı?

Bir sebep yazayım:

Maaş artış tablosuna bakarsanız neoliberalizme geçişle milletvekilleri maaşının tavan yaptığını görürsünüz. Örneğin:

“Bir cente ihtiyaç duyulan” dönemde milletvekili maaşları yani 1979 yılında 41 bin 409 lira iken, 1980 yılında 61 bin 607 liraya yükseldi.

Askeri darbe sonrası ise zamlar uçuşa geçti: 117 bin 667 (1983), 180 bin 820 (1984), 359 bin 870 (1985), 515 bin 422 (1986), 769 bin 252 (1987), 1 milyon 331 bin 556 lira (1988)… Keza:

1992 yılında 25 milyon 867 bin, 2001 yılında 3 milyar 301 milyon 240 bine, 2006 yılında 7 milyar 808 milyon 400 bine yükseldi.

Halkın maaşı-ücreti bu derece artmadı…

Meclisin itibarı azaldıkça milletvekilinin cebine giren para arttı.

Gelelim bugüne:

YENİ “SINIF”

Son yıllarda…

Halk, milletvekillerinin maaşından rahatsız.

Halk, milletvekillerinin iki yıllık çalışma sonrası emekliliğe hak kazanmalarından rahatsız.

Halk, milletvekillerinin hem emekli aylığı, hem maaş almalarından rahatsız.

Halk, milletvekillerinin makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, yılda altı aylık ikramiye, fazla çalışma ücreti, aile yardımı vs. almasından rahatsız.

Halk, milletvekillerinin ödeneklerinden–yolluklarından rahatsız.

Halk, milletvekillerinin ucuz yemek yemesi gibi abartılı sosyal imkanlardan rahatsız.

Halk, milletvekillerinin ve ailelerinin sınırsız bedava sağlık hizmeti almalarından rahatsız.

Halk, milletvekillerine üç danışman vd. verilmesinden rahatsız.

Sonuçta halk:

Yasama organı üyesi milletvekillerinin, kişisel çıkarları konusunda haksız yasa çıkardığını düşünmektedir!

Halkın düşüncesi-duygusu doğru veya yanlış olabilir ama mevcut duygusal durum bu. Nasıl olmasın? Türk Parlamenterler Birliği, mecliste partileri dolaşarak emekli milletvekillerinin maaşları konusunda kulis yapıp “Memur maaş artışıyla değil, Cumhurbaşkanı maaş artışıyla zam istiyoruz” talebinde bulundu. Ve hemen yerine getirildi. Halka/çalışanlara niye böyle artış yapılmıyor? Ki zaten milletvekillerinin emekli maaşı tartışma konusu değil mi?

Unutmayınız ki:

Sovyetler Birliği'ni yıkan nedenlerden biri, yasama organını oluşturanların maaşlarıyla/yaşam tarzlarıyla ayrı “sınıf” haline gelmeleri değil mi?

Halkın meclisi, halktan kopmamalıdır.