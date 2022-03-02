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Ya hırsızın suçu

Ben susayım; size krono­loji anlatsın:

Sovyetler Birliği/SB 27 milyon, Almanya 5,3 mil­yon, İngiltere 357 bin, ABD 405 bin vd. toplam 75 mil­yon insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı bitti.

Savaş sürecinde ABD Başkanı F. Roosevelt ile Sta­lin dostane-ılımlı ilişki yü­rüttü. Roosevelt 1945'te ölünce yerine gelen Tru­man, Soğuk Savaşı baş­lattı.

Ardından…

ABD liderliğinde askeri ittifak NATO, 1949'da kuruldu.

NATO, ne zaman Fede­ral Almanya'yı bünyesine katıp, silahlanmaya hız verdi; SB öncülüğünde 1955'te Varşova Paktı ku­ruldu. Fakat:

Aynı yıl Varşova Pak­tı, Avrupa güvenliğinin yararı için NATO ve Varşova Paktı'nın dağıtıl­masını önerdi. Olumlu yanıt almadı…

Ardından…

Adana İncirlik Üssü'nden kalkan Amerikan casus U-2 uçağının 1960'da SB topraklarında düşürülmesi ve 1962'de ABD'nin Tür­kiye ve İtalya'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi sonucu SB'nin de Küba'ya mevzilenmesi gibi olaylar dünyayı savaşın eşiğine getirdi.

Fransa, NATO'nun aske­ri kanadından ayrıldı.

Belçika gibi ABD sertliği­ne karşı çıkan Avrupalı bazı üye ülkeler, SB ile savaştan kaçınan ve yumuşama ile işbirliğini öne çıkaran Har­mel Raporu'nun kabulünü sağladı.

Alman Başbakan Willy Brandt, iki kutuplu gergin­liği yumuşatmak için diplo­matik girişimlerde bulundu.

Öyle ya olası bir savaşta en büyük yıkıma Avru­pa uğrayacaktı.

Ardından:

İYİYE GİDİŞ

Yaşanılan petrol kriziyle 1970'lerde gelirlerini ar­tıran SB, silahlanmaya hız verip, nükleer başlıklı SS- 20 balistik füzelerini Av­rupa'daki Varşova Paktı ülkelerine vermeye başladı.

Bunun üzerine ABD, orta menzilli Pershing-2 gü­dümlü balistik füzelerini Avrupalı müttefiklerinin topraklarına yerleştirmek istedi. NATO müttefikleri arasında yeni tartışma baş­ladı. Almanya gibi ülkeler hedef olmak istemediklerini açıklasa da ABD'ye boyun eğmek zorunda kaldılar…

Ardından…

ABD ve SB arasında 1987'de Orta Menzilli Nük­leer Güçler Anlaşması imzalandı. Dünya rahat ne­fes aldı…

Hele… Soğuk Savaş bitince 1991'de NATO-Rus­ya ilişkileri başladı. Rus­ya, NATO/ Kuzey Atlan­tik İşbirliği Konseyi'ne girdi.

Rusya 1994'te NATO'nun Barış için Ortaklık progra­mına katıldı. (Bu kurumun adı 1997'de NATO/ Avru­pa-Atlantik Ortaklık Konse­yi olarak değiştirildi.)

20-21 Mart 1997 tarihli Helsinki Zirvesi'nde Clin­ton ve Yeltsin yan yana gelerek NATO-Rusya Kuru­cu Eylemi arasında işbirli­ği sözleşmesi imzaladı.

Buna göre:

NATO'nun savunma işlevi sürdürülecek ama artırılma­yacaktı.

NATO, üye ülkelere asker ve nükleer güç yerleştirme­yecekti.

NATO-Rusya ortak hare­ket edecekti.

Ardından…

NATO Genel Sekrete­ri Solana, Rusya Dışişleri Bakanı Primakov ile 14 Mayıs 1997'de Paris'te NATO-Rusya Kurucu Sene­di /güvenlik antlaşma­sı imzaladı.

Ardından…

NATO ile Rusya arasında terörizm gibi konularda nasıl işbirliği yapılacağının çerçe­vesini çizen Daimi Ortak­lık Konseyi kuruldu.

Ardından:

DOĞU'YA GENİŞLİYOR

Her şey çok güzel gidi­yordu. Ancak:

Kendini dünyanın im­paratoru gören ABD'nin dayatmasıyla 12 Mart 1999 tarihinde Çek Cum­huriyeti, Macaristan ve Polonya NATO'ya kabul edildi.

Rusya, NATO'nun bu genişlemesine tepki gösterdi. Aynı sene NA­TO'nun, BM Güvenlik Konseyi kararı olma­dan Kosova'ya müdaha­le edip Sırbistan'a karşı askeri operasyon yapması Rusya'yı tedirgin etti.

Ardından…

21-22 Kasım 2002 tarihinde Prag'da toplanan NATO, Bulgaristan, Es­tonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın ittifaka kabul edildiği açıklandı.

Rusya olanları artık anlı­yordu: NATO, sürekli Do­ğu'ya doğru genişliyordu!

NATO'nun kendine doğ­ru büyümesi Rusya'yı gü­vensizlik girdabına sok­tu. Öyle ki; NATO'nun kimi yeni üyeleri SB'nin İkinci Dünya Savaşı'nda savaştı­ğı Mihver devletler üye­siydi!

ABD, NATO maskesiyle Rusya'yı kuşatıyordu.

Bu hâl, AB ile ABD arasına “kara kedi” soktu. Rusya'yı “kışkırtmaya ne gerek var” idi?

Ama ABD inatla dünya­nın “tek patronu” gibi davranmayı sürdürüp, NA­TO'nun Rusya'ya doğ­ru genişlemeyeceğine dair verdiği sözleri unut­tu! Keza: Üye yapılan SB sınırındaki Polonya ve Bal­tık ülkelerine askeri güçler konuşlandırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna'nın NATO üyeliği için düğmeye bastı.” Gür­cistan konusunda da ABD benzerini yapmış savaşın eşiğinden dönülmüştü.

Sonuçta bugün yaşanı­lan savaşa sebep olundu.

Kronoloji bunu diyor!

Ülkemizde kimi par­maklar bugün “suçlu” diye Rusya'yı gösteriyor.

Nasrettin Hoca gibi söylersem:

Hırsızın/ABD'nin hiç mi kabahati yok arkadaş?