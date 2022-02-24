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Beşli Çete!..

“Romalı Tarihçi Gaius Cornelius Tacitus, ‘Devlet ne kadar yolsuz ise kanun sayısı o kadar fazladır' der. Tacitus'un sözünü, ‘Devlet ne kadar yolsuz ise yolsuzluğu kadar kanun yapar, kanun değiştirir' şeklinde de yorumlamak mümkün.

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Bu yorum bizi, AK Parti iktidarının kayırma ekonomisine dayalı siyasi pratiğine götürüyor.

Pratiğin somutlaştığı yerlerin başında da kamunun mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin yürütülmesini sağlayan kamu ihaleleri geliyor.

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AK Parti döneminde Kamu İhale Kanunu yaklaşık 200 kez değişti, bazı ihaleler de kanunun kapsamı dışına çıkartıldı; ‘hal-i pür melalimiz' ortada. Tek bir örnek bile durumu anlamamız açısından yeterlidir: Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke arasında 96'ncı sırada bulunuyor.

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AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, ‘Beşli Çete' aracılığıyla ülkemiz birikimlerinin büyük bir bölümüne yolsuzluk yoluyla el koymuş durumda.

Örnek olması açısından kitapta detaylarıyla yer bulan temel bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum:

‘Beşli Çete'nin 2021 yılı sonuna kadar kamudan aldıkları kamu ihale bedellerinin toplamı yaklaşık 150 milyar dolar civarında…'

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ‘Beşli Çete' kitabıyla, bu el koyma pratiğinin tarihsel bir dökümünü yapıyor.​

Türkiye ekonomi tarihi açısından da referans olacak içerikteki bu çalışma, CHP'nin Millet İttifakı'yla birlikte kuracağı yeni iktidar döneminin rehberi olacak nitelikte.

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“Bu bağlamda, kanun yaparak, kanunları değiştirerek ortaya çıkartılan ihale rantının, başta ‘Beşli Çete' olarak nitelendirdiğimiz firmalar olmak üzere, AK Parti iktidarıyla doğrudan ilişkili firmalara dağıtılmasına dayalı bu düzeni değiştireceğiz. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde de vurguladığım gibi, Kamu İhale Kanunu'nu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde, yeniden düzenleyecek; tüm kamu ihalelerinin kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılmasını sağlayacağız. Ülkemizi ‘tiksindirici borç' ve tiksindirici borç yaratan bu ‘kayırmacılıktan' kurtaracağız.

Kimsenin şüphesi olmasın!

Üstelik defalarca vurguladığım gibi Millet İttifakı'nın iktidarında, tüyü bitmemiş yetim hakkına ve beytülmale el uzatmış tüm kişi ve kurumlar da bağımsız yargı önünde hesap verecekler.

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Önsözümü, Romalı Tarihçi Gaius Cornelius Tacitus'un girişte kullandığım tespitinden mülhem, Millet İttifakı'nın ülkemizi nasıl yöneteceğini kayda geçirecek şekilde tamamlayayım: ‘Devlet ne kadar yolsuzluktan uzak ise kanun sayısı o kadar azdır; devlet ne kadar şeffaf ve denetlenebilir ise o kadar az kanun yapar, az kanun değiştirir.'

Saygılarımla…”

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Değerli okurlarım,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan yukarıdaki satırları, CHP'nin Meclis'teki çalışkan isimlerinden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yazdığı “Beşli Çete” kitabının önsözünden alıntıladım.

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Eseri okurlarla buluşturan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon ise, kitabın içeriğini şu çarpıcı tespitle özetliyor:

“Ali Mahir Başarır, koskoca bir ülkenin nasıl peşkeş çekildiğini bir iddianame titizliğiyle yazdı. Anlatılan maalesef bizlerin hikâyesi…”

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Bir solukta biten “Bizlerin hikâyesi”ni okuyalım ve okutalım.

Peşkeş çekilen kaynaklarda hepimizin hakkının bulunduğunu unutmadan, her kuruşun takipçisi olalım.