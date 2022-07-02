Yılmaz Özdil
Yılmaz Özdil
yozdil@sozcu.com.tr
Yayınlanma: 02 Temmuz 2022
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Yazarlar - Yılmaz Özdil

İzninizle…

Yaz dönemi çalışmaları kapsamında, çevreye verdiğimiz rahatsızlığa iki gün ara.

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