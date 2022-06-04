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Neil Armstrong yokken Selim Hamitimiz vardı

Asrın liderimiz Tübitak ödül töreninde konuştu, “uzay yarışında en ön saflarda olacağız, birilerinin Neil Armstrong'u varsa, bizim de Ayşe'miz, Ahmet'imiz, Mehmet'imiz var” dedi.

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Aslına bakarsanız, Neil Armstrong'dan çoook önce bizim Selim Hamit'imiz vardı zaten.

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1959 yılıydı.

NASA'nın kurulmasından hemen bir yıl sonraydı.

Hollywood yüzünü uzaya dönmüştü.

“Twelve to the Moon” çevrildi.

Bilim kurgu filmiydi, ay'a giden 12 astronotun macerasıydı.

Ekip farklı farklı milletlerden oluşuyordu.

Biri siyahi üç Amerikalı vardı, diğerleri Rus, Alman, Japon, İsveçli, Fransız, İngiliz, Polonya kökenli İsrailli, Brezilyalı ve Türk'tü.

Türk astronot Muzaffer Tema'ydı.

Doktor Selim Hamit rolündeydi.

Ay'a giden ilk Türk'tü.

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Alt tarafı film denilemezdi… Çünkü, ABD'nin küresel vizyonunu beyaz perdeye yansıtan Hollywood'un dünyaya bakış açısını gösteriyordu.

1959 yılı itibariyle “uzaya gitse gitse anca bu milletler gider” diye düşünmüşlerdi. “Türkler mutlaka gider” diye düşünmüşlerdi.

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Hollywood'un “uzaya gitse gitse anca bu milletler gider” diye tahmin ettiği 1959 yılında, Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasına daha iki yıl vardı.

Neil Armstrong'un aya ayak basmasına daha 10 yıl vardı.

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ABD'de milyonlarca İtalyan yaşamasına rağmen, onlarca İtalyan aktör olmasına rağmen, astronotlar arasında İtalyan yoktu.

Çinli yoktu.

Kanadalı yoktu.

Avustralyalı yoktu.

ABD'deki Latin nüfusun ezici çoğunluğuna rağmen Meksikalı yoktu.

Koreli, Danimarkalı, Hollandalı, İspanyol astronot yoktu.

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Ama, Türk astronot vardı.

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“Twelve to the Moon” filmindeki astronotların ülkelerine bakarsak… Amerikalılar mesela, tıpkı o filmdeki gibi ay'a ayak bastı, tıpkı o filmdeki gibi siyahi astronotları oldu, hatta, uzaya dört defa giden siyahi bir astronot NASA başkanlığı yaptı.

Rusların uzay istasyonu bile var.

Alman astronot gitti.

Japon astronot gitti.

İsveçli astronot gitti.

Fransız astronot hem kadındı, hem de uzaydan döndükten sonra Fransa hükümetinde bakan oldu.

İngiliz astronot Atlantis mekiğiyle gitti.

Polonyalı astronot Soyuz mekiğiyle gitti.

İsrailli astronot Columbia mekiğiyle gitti.

Hollywood'un Brezilya öngörüsü de tam 12'den isabetliydi, Brezilyalı astronot 2006 yılında Soyuz'la uzaya çıktı.

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Gel gör ki…

“Bunlar uzaya gidemez” zannedilen bazı milletlere haksızlık edilmişti.

Mesela, İtalyan astronot Soyuz mekiğiyle gitti, Rus istasyonunda aktarma yaptı, Endeavour mekiğiyle döndü, uzayda turlarken Papa'yla bile konuştu.

Çin konusunda da yanıldılar, Çinliler uzayda yürüyüş yapıyor, ay'da robot dolaştırıyor.

Kanada desen, erkek astronot da gönderdi, kadın astronot da gönderdi, astronotlardan birini bakan bile yaptılar.

Avustralyalı astronotlar gitti.

Meksikalı astronot gitti, Arjantinli, Kübalı, Perulu, Kosta Rikalı, Kolombiyalı, Porto Rikolu astronotlar bile gitti, kimisini Amerikalılar bindirdi götürdü, kimisini Ruslar bindirdi götürdü.

Koreli gitti, Danimarkalı, İspanyol, Belçikalı, Hollandalı gitti, Bulgar, Çek, Avusturyalı, Romanyalı, Ukraynalı, İsviçreli, Slovakyalı, Macar gitti, Azeri, Türkmen, Özbek, Kazak, Moğol, Gürcü, Kırgız gitti, Litvanyalı, Güney Afrikalı, Vietnamlı astronotlar gitti.

Hindistanlı astronotlar gitti, Hindistan Mars'a uzay aracı bile gönderdi.

Suudi astronot gitti, kral'ın oğluydu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden astronot gitti, hatta Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ilk Arap ülkesi oldular, yetmedi, Mars'a gittiler, Mars görevinin başında 35 yaşında gencecik bir kadın var, şimdi kadın astronot göndermeye hazırlanıyorlar, 28 yaşındaki makine mühendisi Nora, onbinlerce aday arasından NASA programına seçildi, uzaya çıkacak ilk Arap kadın astronot olacak.

Malezyalı gitti.

Suriyeli astronot var.

Afganistanlı astronot var.

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Nasa'yı filan boşver, özel şirketlerin uzay turizmi başladı.

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İngiliz işadamı Richard Branson, Virgin Galactic adıyla uzay turizmi şirketi kurdu, bizzat turist olarak uzaya gitti, uzaya çıkan ilk dolar milyarderi unvanını aldı.

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Amazon'un sahibi Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in roketiyle bizzat uzaya çıktı.

Hatta Jeff Bezos, hayranı olduğunu efsane Uzay Yolu dizisinin Kaptan Kirk'ünü bile gerçekten uzaya götürdü, 90 yaşındaki aktör William Shatner, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan oldu.

Hatta iş o hale geldi ki, artık uzay aracında pilot bile yok, uzay aracı kendi kendine uzaya gidip dönebiliyor.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi de, uzaya turist gönderip, dünyanın etrafında tur attırıyor.

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Artık parayı ödeyen, bilet satın alan herkes uzaya gidebiliyor.

Her seyahat 200 milyon dolara maloluyor.

250 bin dolar depozito yatıran, bilet için aday oluyor.

Eğitimi başarıyla geçerse, bilet satın almaya hak kazanıyor.

Virgin Galactic, Blue Origin ve SpaceX'e şimdilik iki binden fazla depozito yatıran turist adayı var.

Uzay turizmin yıllık üç milyar dolarlık pazara ulaştığı tahmin ediliyor, 2030'da bu pazarın yıllık 50 milyar doları aşması bekleniyor.

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Gayet net görüldüğü üzere, Hollywood'un 1959 yılındaki bilim kurgu filminde yeralan ülkeler ve hatta Hollywood'un hayal edemediği ülkeler bile uzaya çıktı… Geriye sadece “hayal kırıklığı ülkesi” kaldı!

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NASA kurulduğunda uzay yolculuğu potansiyeli görülen Türkiye… Mutlaka uzaya çıkan ilk 10 ülke arasında yeralır diye tahmin edilen Türkiye… Kendisini o muhteşem seviyeye çıkaran Atatürk Cumhuriyeti yerine “aktronot”ları tercih etti.

Lafla peynir gemisi yürütenlerin, uzay gemisini de duble yolda götürebileceğini zannetti.

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Parayı bastıran herkes artık uzaya gidebiliyor… Asrın liderimiz hâlâ “uzay yarışında en ön saflarda olacağız, birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşe'miz var, Ahmet'imiz var” filan diyor.

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Aman gözünüzü seveyim dikkat edelim de, TC vatandaşı olup Ahmet adını alan bir kaçak mülteciyi göndermeyelim!