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Memleketin demi bir bardak çayda!

En sevdiğim içecektir çay! Annem, gurbete bile faydası var der, yaz kış ısıtır içimi bu laf. İnsan da çaya benzer, demlenene kadar gerçek rengini bilemezsin…

Sadece ben mi seviyorum çayı?

Misal misafirliğe git çay, kız istemeye git usulen kahve arkasından çay, vapura bin çay, simit al çay, ölü evine taziyeye git çay, sanayide Muhterem Usta'ya git çay, düşmanına ağız burun dalmadan önce çay, karakolda çay, kodeste çay, tatlının üstüne çay, kafana kafana atılan çay…

Saraydan sokağa seviyoruz, hele ince belli bardakta olursa…

Çok seviyoruz da, mesela İstanbul'da bir bardak çay kaç para biliyor muyuz?

Bugünlerde oturmadığım kafe, pastane ne varsa girip soruyorum, sizde bir bardak Türk çayı, bir fincan Türk kahvesi kaç para?

Meşhur Bağdat Caddesi'nin paraleli tren yolunun üst tarafında bir pastanede 9 lira. Göztepe'ye doğru 12 lira. Bağdat Caddesi'nin deniz tarafında hem kitapçı hem cafesi olan bir yerde 12.5 lira. Çok sayıda şubesi olan bir başka pastanede 14 lira. Şubeleri olan başka adreste 15 lira. Az ilerisinde 17 lira. Karşıdaki mağaza önü kafede 20 lira. Aradaki pastanenin birinde 13, ötesindeki pastanede 10 lira. Şubeleri olan bir adreste 25 lira!

İBB'nin Beltur kafelerinde 4.5 lira. Millet hava almaya çıkıyor Kadıköy Moda'ya. Orada bir pastanede çay 13, Türk kahvesi 25 lira. Az yürü, adı bile çayla ilgili olan bir yerde çay 16 lira. Minicik başka bir kafede 15 lira. Çay bahçesinde 10 lira.

İstanbul Kıraathaneci Kahveci Esnaf Odası'nın 2022 listesine göre kahvehanelerde çay 3 lira 40 kuruş! Oda başkanının dediğine göre bu fiyat lüks semtlerde! Gelir düzeyi düşük semtlerde ise 2.5 liraymış!

En pahalı çay bardağı çayın başkenti Rize'de! Çay bardağı heykeli için bugüne kadar 47 milyon lira harcandı, 15 milyon lira daha lazım diyorlar!

Bir bardak çay fiyatının dünya yansa değişmediği tek yer ise Türkiye Büyük Millet Meclisi! Meclis idaresi yüksek enflasyona yenik düşüp üzülerek 1.5 lira olan Türk kahvesini 2 liraya, 50 kuruşa satılan suyu da 1 liraya yükseltmek zorunda kaldı! Fakat, milletin vekilleri çok seviyor diye çay fiyatını değiştirmedi. Bizim rahatımız için gece gündüz demeden çay içen (pardon çalışan) vekillerimiz bir bardak çayı hala 50 kuruşa içiyor!

Çaya takmış durumdayım, tamam da simit kaç para İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Diyarbakır'da, Rize'de, Konya'da? Ekmek kaça? Aynı marka küçük pet şişe su kaça? Aklıma geldi otopark kaça? Misal Fenerbahçe Stadı'nın altındaki kapalı otoparkta 2 saate kadar 14 lira olan ücret, İBB'nin Süreyya Plajı'ndaki açık otoparkında 1 saati 23 lira!

Ya da enflasyon? İktidara yakın TÜİK yüzde 73, iktidarın sansürlemek, yasaklamak istediği ENAG yüzde 160.7 diyor!

Yahu kardeşim biz bu güne kadar ne kazıklar yedik ve yiyoruz; çay may bırak bu küçük işleri denilebilir!

İnsanı küçük işler mutlu eder ve küçük işler yüzünden mutsuz oluruz hep. Küçük insanlar kırar bizi… Yine de bakın bakalım küçük iş mi?

Bu topraklarda yaşayanlar olarak her gün en az 245 milyon bardak çay tüketiyoruz! Kişi başına düşen yıllık çay tüketimimiz 3 kilogram! Kişi başına yıllık bin 250 bardak çay içiyoruz. Türk insanı yıllık 3 kilogram, günlük 3.5 bardak kişi başı tüketimle İrlanda ve İngiltere'yi geride bıraktı, dünya şampiyonu!

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Enflasyondan ekmek fiyatına, otoparktan günde en az 3.5 bardak içtiğimiz çaya kadar binlerce ürünün sabit, bırak sabiti birbirine yaklaşan fiyatı artık yok… Akla gelebilecek her şey kıvır kıvır oynak! Fark olacak elbet. Fakat bu kadar da olmaz ki, böyle de fiyat çekilmez ki! Aynı cadde üzerinde, neredeyse yan yana üç ayrı yerde 14 liraya, 16 liraya, 25 liraya bir bardak çay olur mu birader? Bir yerde 25 lira olan çay, o ülkenin meclisinde 50 kuruşa boğazdan geçer mi?

30 yıldan fazla bir zamandır gazetecilik yapıyorum, son yıllarda olduğu kadar oynaklık, belirsizlik, saldım çayıra mevlam kayıra, tutanın tutulanı öptüğü hal görmedim!

Memleketin getirildiği durum bu… Anlayıp yüreğinde ince bir sızı olarak hissedenler için yaşatılanların demi, ince belli bir bardak çayda. Ya demleyip içersin keyifle kafana atılanı ya da içerken sorarsın, biz neden bu haldeyiz!