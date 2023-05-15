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ABD’den Türkiye’deki seçimlerle ilgili açıklama

Beyaz Saray, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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ABD’den Türkiye’deki seçimlerle ilgili açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“TÜRK HALKINI TEBRİK EDİYORUZ”

Kirby, Türkiye’de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek “Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz.” ifadesini kullandı.

“Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor.” diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.

Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi. (AA)

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