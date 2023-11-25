AB’den çarpıcı rapor… Kirli hava 400 bin kişiyi öldürdü

'Avrupa Birliği'nin yayınladığı yeni bir rapor hava kirliliği sorununun ölümcül etkilerini gözler önüne serdi. Rapora göre, 2021'de yaklaşık 400 bin ölümün nedeni kirli havaydı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hava kirliliğinin sağlığa zararları sık sık gündeme geliyor. Daha önce bir araştırma, hava kirliliğine maruz kalmanın, insanların depresyon ve kaygı geliştirmelerinde etkili olduğunu ortaya koymuştu. Bir başka araştırma da yine kirli havanın; ergenlik çağındaki gençlerde tansiyon düşüklüğü, Parkinson hastalığı gibi sağlık sorunlarını da tetiklediğini bulmuştu.

Şimdi de AB tarafından yayınlanan yeni bir rapor, hava kirliliğinin korkunç sonuçlarını ortaya çıkarıyor.

Cuma günü yayınlanan raporda, 2021’de Avrupa’da yaklaşık 400 bin ölümün hava kirliliği ile ilişkili olduğu ve hava kirleticilerin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelere düşürülmesi durumunda bazılarının önlenebileceği belirtildi.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa Birliği içerisinde özellikle kalp rahatsızlığı olan kişileri etkileyen ince partikül maddeden kaynaklanan kirliliğin 2021 yılında 253 bin ölüme neden olduğunu söyledi. Azot dioksitten kaynaklanan kirlilik, diyabetli kişiler için en zararlı olanı ve 55 bin ölümle sonuçlandı. Ayrıca kısa süreli ozon maruziyeti de 22 bin ölüme neden oldu.

TÜRKİYE DE TEHLİKEDE

AÇA, cuma günü yayınlanan 2021 raporunda, Avrupa’da kirleticilere bağlı 389 bin ölümün meydana geldiğini söyledi:

“2021 yılında hava kirleticileri, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) hava kalitesi kılavuzlarında tavsiye ettiği seviyelerin oldukça üzerinde kaldı. Hava kirliliğinin belirlenmiş seviyelere düşürülmesi, AB üye ülkelerinde önemli oranda ölümlerin önlenmesini sağlayacak.”

2021’de ince partikül maddeden kaynaklanan kirlilik nedeniyle en fazla ölüm Polonya, İtalya ve Almanya’da meydana gelirken; İzlanda, İskandinavya ve Estonya gibi kuzey Avrupa ülkeleri en az etkilenenler arasında yer aldı.

Rapora göre Azot dioksitten kaynaklanan hava kirliliği ve kısa süreli ozon maruziyeti nedeniyle gerçekleşen ölümler ise en çok Türkiye, İtalya ve Almanya’da yaşandı.

İlginizi Çekebilir Hava kirliliğine "evden çalışma" formülü

İlginizi Çekebilir Hava kirliliği ile ilgili ürküten araştırma